O que está por trás do ‘banho de água fria’ da China no mercado, segundo a Gavekal

A ausência de novos estímulos fiscais vindos da China frustrou os mercados na manhã desta terça-feira, 8. Para a Gavekal Research, casa de análise internacional, a posição adotada pelo governo chinês é de cautela, focada em ajustar expectativas e não "adicionar mais combustível".

“Durante a coletiva, as autoridades chinesas não indicaram que o rali tenha terminado ou que as políticas de estímulo serão decepcionantes. Pelo contrário, eles parecem estar calibrando a abordagem para evitar uma escalada descontrolada do mercado”, disseram Wei He e Thomas Gatley, em relatório publicado nesta terça-feira.

A ideia, segundo a Gavekal, é administrar os ganhos recentes para evitar um possível superaquecimento dos mercados. “Isso não significa que as autoridades tenham mudado de curso.”

Desde 20 de setembro, o CSI 300 subiu 33% em apenas sete dias de negociação, enquanto a capitalização total dos mercados de Xangai e Shenzhen aumentou em cerca de 22 trilhões de renminbi. Segundo a Gavekal, 3 milhões de contas foram abertas por pessoas físicas durante o feriado nacional, o que mostra o entusiasmo do varejo pela China.

Xu Zhong, chefe da Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro, disse nesta terça-feira que “os fundos de crédito bancário não podem entrar ilegalmente no mercado de ações, e essa continua sendo uma linha vermelha para os supervisores financeiros”. Além disso, há relatos de orientações emitidas aos bancos comerciais para controlar a alavancagem e evitar que o crédito bancário flua para os mercados de ações.

Lembrança do colapso de 2015

A cautela do governo chinês também está associada ao cenário que o país enfrentou alguns anos atrás. Segundo a Gavekal, para as autoridades, a velocidade e a escala deste rali trazem à mente comparações com o boom e o colapso de 2015, quando o CSI 300 subiu mais de 60% entre fevereiro e junho, apenas para cair quase pela metade nos dois meses seguintes. “Eles querem evitar a repetição desse episódio doloroso, que minou a confiança do mercado e levou à criação da 'equipe nacional' para sustentar os preços das ações.”

Perspectiva de novos estímulos

Por enquanto, segundo a Gavekal, há poucas chances de uma reversão no foco de estímulo das políticas, já que o crescimento econômico permanece fraco. Durante o feriado do Dia Nacional, houve uma leve recuperação nas viagens domésticas e um aumento maior nas viagens internacionais, o que pode indicar alguma melhora na confiança do consumidor. No entanto, os dados do PMI de setembro apontam para uma deterioração mais rápida nas condições do mercado de trabalho.

Embora a mídia tenha relatado mais compras de imóveis durante o feriado, os dados diários de vendas de imóveis não indicam um aumento significativo, especialmente no mercado de novas habitações.

Se o mercado recuar nos próximos dias ou semanas, é provável que as autoridades aumentem o apoio, incluindo o uso da nova linha de crédito do banco central para financiar a "equipe nacional" na compra de ações.

“O próximo ponto de observação será o anúncio de um estímulo fiscal concreto, que poderia ocorrer em breve. No entanto, uma revisão orçamentária exigiria a aprovação do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, que se reunirá no final deste mês. Nos próximos meses, um suporte de política mais calibrado e um ganho de mercado mais moderado após o feriado podem ser positivos para os investidores, tornando o rali mais sustentável.”