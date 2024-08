Ibovespa opera em alta de olho em mercado de trabalho americano; dólar cai a R$ 5,61

O Ibovespa opera, na sessão desta quinta-feira, 8, em alta de 0,57% aos 128.244 pontos, repercutindo números melhores sobre o mercado de trabalho americano, assim como os balanços positivos de empresas brasileiras. Já o real segue em apreciação, assim como no dia anterior, impulsionado pela desvalorização do iene.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,57% aos 128.244 pontos

+ 0,57% aos 128.244 pontos Dólar: - 0,27% cotado a R$ 5,61

Após dados do payroll (relatório de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos) terem vindo bem abaixo do esperado, o que gerou um medo sobre uma recessão na economia americana, investidores globais aguardavam com cautela os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego.

A expectativa o mercado era que os novos pedidos de seguro-desemprego desta semana viessem em 240 mil, ante os 249 mil da semana anterior. Segundo o Departamento do Trabalho americano, os pedidos vieram em 233 mil solicitações, ante os 250 mil (número revisado).

A queda de 17 mil e o registro abaixo do esperado pelo mercado, afastam as preocupações com a deterioração do emprego nos Estados Unidos, o que dá fôlego aos mercados, com os índices de Nova York subindo: S&P 500 (+1,05%), Dow Jones (+0,46%) e Nasdaq (+1,44%).

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, os dados econômicos ruins na semana passada, como o PMI industrial e o saldo de empregos nos Estados Unidos para o mês de julho, gerou grandes temores e preocupações em relação a uma desaceleração mais forte que o esperado para a economia americana.

"Agora, os pedidos de auxílio desemprego desta semana mostram que o mercado de trabalho americano está um pouco mais fraco, já que o indicador não estão mais naquela casa de 180 mil, 200 mil, quando estava em um momento mais vigoroso do mercado de trabalho americano, mas sem haver uma desaceleração abrupta da economia, ou seja, parecem conseguir o chamado soft landing (pouso suave)", afirma.

Balanços ajudam bolsa

Como explica Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, os resultados corporativos no Brasil estão vindo muito bons, o que ajuda o Ibovespa. “Todos os grandes bancos, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, trouxeram em resultados positivos.”

Hoje o dia também é marcado pela divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Petrobras (PETR4) após o fechamento da sessão. Segundo relatório publicado pelo Bank of America (BofA), os analistas esperam que a petroleira apresente resultados ligeiramente mais fortes em termos sequenciais. Esse será o primeiro balanço na gestão da nova presidente, Magda Chambriard. Na abertura, as ações PETR3 subiam 0,36%, enquanto os papéis PETR4 valorizam 0,25%.

Na ponta positiva, os especialistas estimam um Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) de US$ 12,4 bilhões, o que representaria aumento de 3% em comparação com o trimestre imediatamente anterior, e alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no lado negativo, o BofA estima um lucro líquido de aproximadamente US$ 2,1 bilhões, o que seria queda de 53% em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e queda de 61% frente ao segundo trimestre de 2023. Esse recuo do lucro líquido é explicado por dois fatores, sendo o primeiro, o acordo envolvendo disputas fiscais, conforme anunciado pela empresa em meados de junho, enquanto o segundo é a forte depreciação cambial no segundo trimestre de 2024.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.