Ibovespa hoje: bolsa abre em alta, apesar de crise em Petrobras (PETR4)

O Ibovespa iniciou o dia com uma leve alta nesta segunda-feira, 8, apesar da crise na Petrobras (PETR4), que tem grande peso na bolsa. No pré-mercado, o principal índice acionário do Brasil caía, mas investidores parecem ver uma oportunidade. Tanto é que por volta das 10h20, os papéis preferenciais (PETR4) subiam 0,03% enquanto os ordinários (PETR3) sobem 0,20%.

O futuro do CEO da petroleira tende mais para o lado negativo do que positivo. Na semana passada, rumores da saída de Jean Paul Prates da estatal e possibilidade de Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), assumir o cargo, instaurou uma crise na companhia.

Na noite de domingo, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir os desafios da estatal. No entanto, cancelou o encontro que estava marcado para às 20h, no Palácio da Alvorada, ao se irritar com o vazamento da reunião à imprensa, como informaram aliados. A conversa, de acordo com a agenda oficial, foi remarcada para esta segunda-feira, 8, às 18h.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,33%, aos 127.217 pontos

Na agenda desta semana, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), um dos principais indicadores econômicos americanos, será divulgado na quinta-feira, 11, além da ata do Fomc (comitê de política monetária dos EUA).

Na Europa, haverá a reunião do Banco Central Europeu (BCE) para decidir o rumo da política monetária por lá — e a expectativa é que as principais taxas de juro de mantenham inalteradas. Por aqui, destaque para a divulgação na quarta-feira, 10, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Maiores altas

Dexco (DXCO3): +8,03%

CSN Mineração (CMIN3): +3,14%

Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3): +2,28%

Maiores baixas

Braskem (BRKM5): -2,10%

Alpargatas (ALPA4): -1,15%

CVC (CVCB3): -1,10%

Dólar hoje

O dólar abriu as negociações perto da estabilidade, valorizando 0,05% a R$ 5,06.