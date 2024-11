Enquanto bolsas de NY disparam, Ibovespa cai 1% após vitória de Trump; dólar sobe a R$ 5,79

A abertura dos mercados é marcada por uma intensa volatilidade com as reações imediatas dos investidores após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

O que já era dado, agora é visto na prática: a alta dos juros futuros fazem o dólar subir e as os índices futuros americanos dispararem, enquanto o Brasil é penalizado, com o Ibovespa abrindo em queda de mais de 1% na sessão desta quarta-feira, 6.

Ibovespa: -1,06% aos 129.273 pontos

-1,06% aos 129.273 pontos Dólar comercial: +0,61% a R$ 5,781

+0,61% a R$ 5,781 Dow Jones futuro: 3%

3% S&P 500 futuro: 2,19%

2,19% Nasdaq futuro: 1,79%

1,79% EUA a 10 anos: +3,78% a 4,451%

+3,78% a 4,451% Índice Dólar (DXY): +1,84% a 105,33

O que acontece é que o mercado reage ao discurso protecionista de Trump. Como o republicano promete reduzir impostos e elevar tarifas de importação, a expectativa é que haja uma pressão inflacionária nos Estados Unidos e isso puxa a curva de juros para cima.

“E por que teríamos essa pressão na curva de juros? Com a redução dos impostos, há uma redução da receita e isso causa uma desordem fiscal. Haverá uma queda na receita e provavelmente não haverá uma queda tão expressiva de gastos”, explica Victor Deischl, cofundador e gestor de investimentos da Rubik Capital.

Os yields dos títulos do tesouro americano mais elevados atraem investidores, o que fortalece o dólar e penaliza as moedas de países emergentes. Além disso, a desregulamentação que vem com o corte de impostos favorece as companhias americanas e, consequentemente, as bolsas.

“Para o Brasil a alta na taxa de juros americana tira liquidez do mercado local. E isso aparece de duas formas, na desvalorização do real frente ao dólar e nas altas de preços de produtos denominados em dólar, o que também tem impactos na inflação”, afirma José Cassiolato, sócio da RGW Investimentos.

Por volta da meia-noite, o bitcoin também superou pela primeira vez a barreira dos US$ 75 mil, segundo dados do mercado em tempo real da agência de informação econômica Bloomberg. O recorde anterior de cotação datava de março, quando o bitcoin atingiu US$ 73.797.

Embora a alta tenha reduzido, a criptomoeda permanece acima do valor máximo por volta das 10h40, cotada a US$ 73.925 dólares.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

Já a partir do dia 4 de novembro (segunda-feira), o fechamento da bolsa ocorrerá uma hora mais tarde. As negociações serão das 10h às 18h, seguindo o horário de verão dos Estados Unidos, com o after market operando das 18h25 às 18h45. O horário da pré-abertura e do início seguem iguais.