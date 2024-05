Ibovespa abre perto da estabilidade após Boletim Focus elevar projeção da inflação para 2025

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta segunda-feira, 6, perto da estabilidade. Em dia de agenda econômica mais esvaziada, o mercado está de olho na divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central (BC). O destaque que chama a atenção é a elevação da projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 de 3,60% para 3,64%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,12% aos 128.660 pontos

O IPCA é a principal referência para medir a inflação brasileira e a revisão para cima confirma a desancoragem de expectativas após mudança das metas fiscais, englobando um menor rigor com as contas públicas. Além da revisão de 2025, o IPCA de 2024 teve uma leve queda de 3,73% para 3,72%.

As projeções para a taxa básica de juros, a Selic, também foram revisadas. Para 2024, economistas, que antes projetavam 9,50%, revisaram para 9,63%. Já a taxa de 2025 passou de 9% para 9,50%, enquanto a de 2026 passou de 8,63% para 8,75%.

Os economistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas para o dólar iguais aos do último boletim: R$ 5 (2024), R$ 5,05 (2025) e R$ 5,10 (2026). Já a mediana das projeções para o PIB deste ano foi elevada de 2,02% para 2,05%, enquanto a de 2025 e 2026 se mantiveram estáveis em 2%.

Temporada de balanços

De olho na temporada de balanços, o mercado acompanha hoje a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 do BB Seguridade (BBSE3), que saiu agora pela manhã, e Itaú (ITUB4), Vivara (VIVA3), Grupo Vamos (VAMO3), Rede D’or (RDOR3), Enauta (ENAT3) e Tim (TIMS3), após o fechamento da sessão.

O BB Seguridade (BBSE3) reportou lucro líquido de R$ 2,023 bilhões no período, 10,4% maior do que o registrado em igual período do ano anterior. As receitas operacionais ficaram em R$ 2,016 bilhões, um aumento de 9,81% em comparação ao 1T23. O lucro por ação foi R$ 1,02 ante os R$ 0,92 do primeiro trimestre de 2023.