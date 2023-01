Ibovespa hoje: bolsa sobe na contramão de NY e caminha para 2º dia de alta

O Ibovespa avança pelo segundo dia seguido nesta quinta-feira, 5, com investidores precificando um menor risco fiscal diante das declarações recentes de membros do novo governo. A melhora das expectativas também se reflete na queda do dólar e dos juros futuros no mercado local.

Ibovespa: + 0,76%, 106.132 pontos

Dólar: - 0,94%, R$ 5,401

Entre os pontos que agradaram o mercado está a declaração da ministra do Planejamento, Simone Tebet, de que a revisão da reforma da previdência está fora do radar. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, também negou a possibilidade, contradizendo, Carlos Lupi, ministro da Previdência.

Felipe Moura, sócio e analista da Finacap, comenta que há um "desalinhamento muito grande" entre os principais ministros. "A possibilidade de reversão da reforma da previdência pegou muito mal no mercado. É importante haver um alinhamento entre os ministros. Estamos vindo de dias voláteis por fatores que nem mesmo são concretos."

"O mercado absorveu positivamente as declarações. Isso ajudou a tirar pressão sobre o real e a curva de juros ", comentou Marcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

Queda no exterior

O tom positivo contrasta com as perdas no exterior. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações operam no vermelho após os dados do ADP revelarem a criação de 235.000 empregos privados em dezembro, 85.000 acima do consenso.

O número, que indica um mercado de trabalho mais aquecido que o esperado, soou como um sinal de alerta. Ainda mais diante do cenário atual. No dia anterior, a ata da última reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve, o Fomc, revelou que maior preocupação quanto à inflação dos Estados Unidos e sinalizou que os juros deverão permanecer altos por "algum tempo" no país.

Embora considerada dura, as declarações da ata tiveram efeito limitado sobre as bolsas, que fecharam em alta na quarta-feira, 4. Mas dados acima do esperado para o mercado de trabalho desta manhã injetam doses de cautela no mercado internacional. O medo é de que o aumento da oferta de empregos eleve a pressão por mais salários, retroalimentando a inflação.

"Os dados do ADP confirmaram a necessidade do tom o mais duro da ata do Fomc de ontem. O Fed está bem preocupado em relação ao mercado de trabalho e o nível de atividade, porque significa inflação mais forte no futuro", disse a economista Ariane Benedito.

A expectativa, agora, é para os dados oficiais do mercado de trabalho americano, que serão divulgados nesta sexta-feira, 5. Os números podem ser cruciais para determinar o ritmo da próxima alta de juros dos Estados Unidos, em fevereiro. Investidores ainda continuam divididos entre um novo ajuste de 0,5 ponto percentual e um mais brando, de 0,25 p.p., que levaria a taxa para entre 4,5% e 4,75%.

Apesar das perdas no exterior, no Brasil, as atenções seguem com o cenário político. Ainda que o receio fiscal permança elevado no mercado, a percepção, após a bolsa cair 5% nos dois primeiros dias do ano, é de que o cenário não deve ser assim tão ruim.

Petrobras em alta

A ação da Petrobras, que chegou a desabar no primeiro pregão de 2023, hoje, caminha para o segundo dia de alta, após Jean Paul Prates, indicado à presidência da empresa, sinalizar que seguirá os preços internacionais do petróleo. "O mercado vê a fala de Prates como um como um alívio, mas segue atento aos riscos fiscais", disse Marcelo Boragini, especialista em renda variável da Davos.

Petrobras (PETR4): + 1,87%

"O mercado sofreu bastante no início do ano, puxado pela Petrobras, que tem grande participação no Ibovespa. A declaração de que não haverá mudança na política de preços acalmou os ânimos. Temos hoje um dia de recuperação", disse Pedro Canto, analista da CM Capital.