Commodities derrubam Ibovespa e ofuscam PIB mais forte no 1º trimestre

O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira, 4, apesar de dados mais fortes que o esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. O crescimento foi de 2,5% na comparação anual ante um consenso de 2,2% de alta, enquanto o PIB do primeiro trimestre foi de 0,8%. Os números, no entanto, tiveram pouco efeito sobre a bolsa, que segue operando ao sabor da maior cautela externa.

Ibovespa agora

Ibovespa: -0,80%, 121.055 pontos

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, avalia que o pagamento de precatórios, aumento do salário mínimo e a alta colheita de grãos ajudaram a puxar o crescimento mais forte no primeiro trimestre. Mas projeção da economista é de desaceleração do PIB até o fim do ano, fechando próximo de 2,2%. "O impacto das chuvas do Rio Grande do Sul ainda são incertos. Mas os investimentos que serão feitos deverão compensar o efeito negativo", diz em nota.

O movimento de baixa nesta terça é puxado principalmente pelas ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), que têm participação relevante no índice. A desvalorização tem como pano de fundo a queda de preços de commodities no mercado internacional. Na véspera, índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) saíram abaixo das expectativa nos Estados Unidos, indicando um nível de atividade mais fraca em maio. As ações da Vale e Petrobras caem pouco mais de 1%.