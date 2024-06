Ibovespa opera em alta mesmo após Banco Central aumentar projeções para o IPCA e a Selic

O Ibovespa opera na manhã desta segunda-feira, 6, em leve alta. Apesar da variação positiva, o mercado digere as reviões para cima das projeções do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da Selic pelo Banco Central. O índice também é puxado pela Vale (VALE3), que acompanha a queda do minério de ferro.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,18%, aos 121.882 pontos

O Banco Central (BC) divulgou, às 8h30, o Boletim Focus desta semana. O destaque fica com a projeção do IPCA. Pela quarta semana consecutiva, o BC elevou a projeção para 2024 do IPCA de 3,86% para 3,88%. Já o IPCA para 2025 foi elevado pela quinta semana consecutiva, subindo de 3,75% para 3,77%. A inflação para 2026, por sua vez, subiu pela segunda semana seguida de 3,58% para 3,60%. A de 2027 se manteve em 3,50%.

Destaque também para a elevação da Selic de 2024 e 2025. Neste ano, agora o BC prevê uma Selic em 10,25% frente aos 10% da semana passada. Já a de 2025 passou de 9% para 9,18%. As medianas da taxa básica de juros para 2026 e 2027 se mantiveram inalteradas em 9% cada. As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) também ficaram inalteradas para todos os anos, em 2,05% (2024) e 2% (2025, 2025 e 2027), assim como para o câmbio, que se mantiveram em R$ 5,05 (2024 e 2025) e R$ 5,05 (2026 e 2027).

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, também destaca a divulgação dos Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês). Na zona do euro, o PMI industrial subiu para 47,3 em maio, mas ficou ligeiramente abaixo da estimativa. Já na China, o índice surpreendeu positivamente no mês passado, subindo de 51,4 em abril para 51,7 em maio, o maior nível desde abril de 2022.

“O PMI industrial da China mostrou uma aceleração da atividade econômica, uma leitura melhor que a do mês de abril. Mas o dado mais importante do dia é o PMI industrial dos EUA que está para sair. Os agentes buscam entender se a economia americana ainda estaria, digamos, excessivamente aquecida para ser compatível com uma possibilidade de corte de juros pelo Fed. Nessa forma, o dado é um dos mais importantes e deve ajudar os investidores a calibrarem expectativas para a trajetória dos juros dos EUA”, pontua o especialista.

Vale (VALE3) cai 1,7%

O contrato de setembro do minério de ferro, o mais negociado em Dalian, fechou em baixa de 2,65%, cotado a 843,5 iuanes ou US$ 116,42 por tonelada, o menor valor desde 17 de abril. Em Cingapura, o contrato futuro para julho caiu 3,3% a US$ 111,35 por tonelada, também o valor mais baixo desde 17 de abril. O movimento impacta Vale (VALE3) que cai 1,71% cotada a R$ 62,11 por volta das 11h.