Ibovespa fecha em queda com pressão de Vale e baixa nas bolsas de NY

Em um pregão de queda em Wall Street, o Ibovespa acompanhou o exterior e encerrou no vermelho as negociações desta segunda-feira, 29. A principal referência acionário brasileira caiu 0,25%, aos 160.490 pontos.

Dos 82 papéis que compõem o índice, ao menos 51 fecharam em baixa. O índice foi principalmente pressionado para baixo pelo desempenho negativo das ações de grandes de bancos e da Vale (VALE3), que chegou a subir nas primeiras horas de negociação, mas virou para queda.

Os papéis ordinários da mineradora, com direito a voto, caíram 1,53% e chegaram a ser suspensos para leilão logo após a abertura das bolsas nos Estados Unidos. Parte das ações dos grandes bancos também encerram o pregão em queda.

As units do Santander (SANB11), cesta de ordinárias e preferenciais, ficaram entre as maiores baixas do dia, com recuo de 2,68%. As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) também registraram queda de 0,59% e as preferenciais do Itaú (ITUB4), com prioridade no recebimento dos dividendos, recuaram 0,31%.

Já as units do BTG (BPAC11) fecharam praticamente estável apesar queda na maior parte do dia, com leve recuo de 0,02%. A exceção foram as preferenciais do Bradesco (BBDC4), que subiram 0,49%.

O avanço das ações da Petrobras (PETR 3 e PETR4) também ajudou a limitar um recuo ainda maior do Ibovespa. Mas a maior alta do dia ficou com a Brava Energia (BRAV3), com avanço de 5,01%.

"A Brava não sobe apenas hoje. Estamos vendo um aumento de interesse no papel há algumas semanas. Ela, que era uma das cinco maiores quedas do ano até o começo do mês de dezembro, passou a ter um desempenho bem mais razoável, depois que alguns investidores reavaliaram o preço da ação", afirma Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

O dia, contudo, foi de baixa liquidez nos mercados, ou seja, poucos investidores comprando e vendendo e um volume de operações menor que o normal.