Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa fecha em queda com pressão de Vale e baixa nas bolsas de NY

Os papéis de parte das grandes empresas do setor bancário também pressionaram o principal índice acionário em dia de baixa liquidez

Painel de cotações da B3 | Foto: Germano Lüders/Exame (Germano Lüders/Exame)

Painel de cotações da B3 | Foto: Germano Lüders/Exame (Germano Lüders/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18h38.

Em um pregão de queda em Wall Street, o Ibovespa acompanhou o exterior e encerrou no vermelho as negociações desta segunda-feira, 29. A principal referência acionário brasileira caiu 0,25%, aos 160.490 pontos.

Dos 82 papéis que compõem o índice, ao menos 51 fecharam em baixa. O índice foi principalmente pressionado para baixo pelo desempenho negativo das ações de grandes de bancos e da Vale (VALE3), que chegou a subir nas primeiras horas de negociação, mas virou para queda.

Os papéis ordinários da mineradora, com direito a voto, caíram 1,53% e chegaram a ser suspensos para leilão logo após a abertura das bolsas nos Estados Unidos. Parte das ações dos grandes bancos também encerram o pregão em queda.

As units do Santander (SANB11), cesta de ordinárias e preferenciais, ficaram entre as maiores baixas do dia, com recuo de 2,68%. As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) também registraram queda de 0,59% e as preferenciais do Itaú (ITUB4), com prioridade no recebimento dos dividendos, recuaram 0,31%.

Já as units do BTG (BPAC11) fecharam praticamente estável apesar queda na maior parte do dia, com leve recuo de 0,02%. A exceção foram as preferenciais do Bradesco (BBDC4), que subiram 0,49%.

O avanço das ações da Petrobras (PETR 3 e PETR4) também ajudou a limitar um recuo ainda maior do Ibovespa. Mas a maior alta do dia ficou com a Brava Energia (BRAV3), com avanço de 5,01%.

"A Brava não sobe apenas hoje. Estamos vendo um aumento de interesse no papel há algumas semanas. Ela, que era uma das cinco maiores quedas do ano até o começo do mês de dezembro, passou a ter um desempenho bem mais razoável, depois que alguns investidores reavaliaram o preço da ação", afirma Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

O dia, contudo, foi de baixa liquidez nos mercados, ou seja, poucos investidores comprando e vendendo e um volume de operações menor que o normal.

Acompanhe tudo sobre:Ibovespabolsas-de-valoresMercadosAções

Mais de Invest

Binance estabelece novo marco regulatório global ao obter licença inédita

Dólar fecha em alta, a R$ 5,57, pressionado por fluxo e baixa liquidez

Até quando a bolsa funciona? Veja horários do Ibovespa neste final de ano

Mega da Virada 2025 vale R$ 1 bilhão; veja prazos e como apostar

Mais na Exame

Ciência

Perfume 'acessível' de Selena Gomez é destaque em 2025

Mundo

Drones na 'casa' de Putin? O que se sabe sobre acusação russa contra Ucrânia

Pop

Os 10 audiolivros para 'ler ouvindo' que dominaram 2025

Brasil

Senado começará 2026 com o Supremo no centro da pauta