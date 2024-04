Ibovespa abre em queda com CPI dos EUA acima do esperado

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu em queda nesta quarta-feira, 10. O dia é marcado pela divulgação de dois indicadores econômicos importantes no Brasil e nos Estados Unidos, o que impacta diretamente a bolsa de valores, já que são referência para a inflação em ambos os países e podem ditar a política monetária futura. Na abertura, o Ibov caía 0,67%, aos 129.020 pontos.

Às 9h30, o Departamento de Estatísticas do Trabalho divulgou o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que registrou alta de 0,4% em março. Com isso, a alta acumulada de preços ao consumidor no país nos últimos 12 meses ficou em 3,5%.

Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos, explica que o CPI veio acima das projeções e condicionou o movimento do mercado neste primeiro momento de negociações. “O CPI nos EUA acima das projeções jogou um balde de água fria sobre as esperanças de queda dos juros em junho, com a chance de manutenção subindo para quase 70%”, pontua.

O especialista destaca o “balde de água fria” porque, antes do CPI, o mercado brasileiro repercutiu positivamente a divulgação, às 9h, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de março, que veio abaixo do que o mercado estava projetando: +0,16% enquanto a mediana do mercado apontava para uma inflação de 0,24%. O dado de março foi praticamente todo influenciado pela inflação de 0,53% no segmento de alimentos e bebidas, como pontua André Galhardo, consultor econômico da Remessa Online.

“Em uma avaliação mais pormenorizada, o índice de difusão apresentou queda na comparação mensal, assim como a inflação de serviços. Com os dados divulgados até o mês de março, algumas medidas de inflação subjacente estão cada vez mais próximas da meta de inflação e o índice cheio atingiu o patamar mais baixo dos últimos 9 meses. Os dados divulgados, então, sugerem que o processo de desinflação continua sólido mesmo com o aumento dos preços observado em fevereiro”, comenta Galhardo.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,67%, aos 129.020 pontos

Maiores altas

Petrorecôncavo (RECV3): +1,33%

3R Petroleum (RRRP3): +0,62%

Petrobras (PETR3): 0,60%

Entre as maiores altas, destaque para 3R Petroleum (RRRP3). Na noite de terça-feira, 9, a empresa anunciou ao mercado, por meio de fato relevante, que assinou o memorando de entendimento para encaminhar a fusão com a Enauta (ENAT3).

De acordo com o documento, a proposta prevê a incorporação da totalidade das ações de emissão da Enauta pela 3R, com a atribuição, aos acionistas da Enauta, de ações ordinárias de emissão da 3R.

“Como resultado da Incorporação de Ações, e previamente à implementação do Roll-Up abaixo descrito, a nova composição do capital social da 3R será de 53% (cinquenta e três por cento) dos acionistas da 3R e 47% (quarenta e sete por cento) dos acionistas da Enauta”, informou no fato relevante.

Outra ação relevante é Petrobras (PETR3). Também na noite de terça-feira, a pretoleira informou, por meio de comunicado ao mercado, que descobriu uma acumulação de petróleo em águas ultra profundas da Bacia Potiguar, no poço exploratório Anhangá.

De acordo com a Petrobras, as atividades exploratórias na Margem Equatorial representam mais um passo no compromisso da companhia em buscar a reposição de reservas e o desenvolvimento de novas fronteiras exploratórias que assegurem o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética.

Maiores baixas

Grupo Soma (SOMA3): -3,27%

Arezzo (ARZZ3): -3,19%

CSN Mineração (CMIN3): -3,13%

Mercado asiático e europeu

O mercado asiático hoje fechou majoritariamente em queda após a agência de classificação Fitch rebaixar a dívida soberana da China para perspetiva negativa devido ao aumento dos riscos para as finanças públicas do país asiático.

"A revisão da perspectiva reflete os riscos crescentes nas previsões das finanças públicas chinesas, no momento em que o país enfrenta perspectivas econômicas mais incertas", afirmou a Fitch. "Os amplos déficits fiscais e o aumento da dívida pública nos últimos anos corroeram as reservas fiscais do ponto de vista da classificação", alertou a agência.

Reagindo também à divulgação acima do esperado do CPI, as bolsas da Europa, que operavam em alta no pré-mercado, caem na primeira hora de negociações. Amanhã, na quinta-feira, 11, será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) anunciar decisão de juros. A previsão é que o BCE irá manter as taxas, também pela quinta vez seguida, mas preparar o terreno para uma redução inicial dos juros em junho.

