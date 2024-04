CPI: inflação nos EUA sobe 0,4% em março e taxa anual vai a 3,5%

O CPI (Consumer Price Index) registrou alta de 0,4% em março, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho. O indicador é a principal medida de inflação dos EUA.

Com isso, a alta acumulada de preços ao consumidor no país nos últimos 12 meses ficou em 3,5%. Em fevereiro, o CPI havia avançado também 0,4%, e a inflação anualizada estava em 3,2%.

A alta foi puxada pelo aumento do preço da gasolina, que subiu 1,7%, e dos gastos com moradia, especialmente alugueis. O item energia subiu 1,1% no período. Já os gastos com comida ficaram com alta de 0,1%.

O índice que considera todos os itens exceto comida e energia, considerado menos volátil, subiu 0,4% em março, puxado pela alta nos custos com moradia. Nesta categoria, o avanço anual foi de 3,8%.

A taxa veio acima do que o mercado esperava, e uma nova alta na taxa anual pode levar o Fed (banco central americano) a adiar ainda mais a redução nas taxas de juros dos EUA. A expectativa era de que os juros poderiam começar a cair em junho, mas agora o prazo poderá ser maior.

Os juros altos nos EUA atraem mais capitais ao país e afetam os outros países, como o Brasil, que passam a ter mais dificuldade para captar recursos.

A inflação no país também é um dos principais temas da campanha eleitoral. O presidente Joe Biden busca a reeleição em novembro, mas é criticado por não conseguir baixar a inflação de forma consistente.