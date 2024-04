Qual é a elétrica favorita para buscar dividendos: AURE3, TAEE11 ou ELET6?

O setor elétrico sempre está entre os favoritos do mercado para buscar dividendos “gordos”. Não é à toa que, entre os rankings de maiores empresas pagadoras, é bem comum ter alguma ação de energia entre as posições devido à resiliência do setor e maior previsibilidade de receita.

Em 2023, por exemplo, a Auren (AURE3) foi a 5ª companhia com a maior distribuição no ano, com um dividend yield de 20,7%. O mesmo ranking em 2022 tinha a Taesa (TAEE11) no top 20, com dividendos de 14%.

Portanto, não é nenhuma novidade que ações desse segmento se destacam quando o assunto é pagamento de proventos. Mas é claro que, mesmo com um histórico robusto, não é uma boa decisão investir em qualquer papel do setor.

O analista Ruy Hungria, da Empiricus Research – casa de análise do grupo BTG Pactual –, defende que há uma favorita no radar quando o assunto são proventos. Ele incluiu uma ação do setor em uma carteira de 5 melhores pagadoras de dividendos para investir em abril.

E já adianto que, entre Taesa (TAEE11), Isa Cteep (TRPL4), Eletrobras (ELET6), Auren (AURE3), Engie (EGIE3) e Alupar (ALUP11) – que costumam ser as elétricas mais comentadas em busca de renda extra – só uma delas vale a pena, segundo o analista.

Este papel tem balanço atraente e dá sinais de que pode aumentar dividendos, segundo analista

A seleção de Ruy Hungria leva alguns fatores em consideração. O primeiro a se destacar é o de que retornos passados não garantem lucros futuros.

Portanto, não basta tomar uma decisão de compra olhando apenas para as elétricas que mais distribuíram dividendos anteriormente. O que importa, segundo o analista, é a perspectiva de pagamentos daqui para frente.

E é exatamente neste ponto que o papel escolhido se destaca.

A empresa tem bom controle de custos – o que pode ajudar a manter bons resultados mesmo em períodos difíceis para o setor elétrico – e vem apresentando lucros consistentes.

Mas, de acordo com Ruy, este pode ser só o início. O analista explica que a companhia está evoluindo operacionalmente e, por consequência das melhorias, pode ter um aumento nos dividendos para os acionistas (clique aqui para conhecer a ação recomendada).

“Ela foi a grande surpresa do 4º trimestre de 2023, foi o destaque entre as elétricas”, afirmou no programa Giro do Mercado.

A mais barata entre os pares e o ‘grande destaque das elétricas’

Além da perspectiva de aumento dos dividendos daqui para frente, essa elétrica tem uma característica que é a “cereja do bolo” para investir, na visão de Ruy: ela está muito barata.

O analista explica que ela é a mais descontada entre os pares mais próximos. Ou seja, o papel está em um ponto de entrada interessante e pode oferecer bons retornos não só com o pagamento de dividendos, mas também com a valorização da ação na bolsa.

Para ter ideia, só nos últimos 6 meses, essa ação foi responsável por entregar uma alta 40% maior que o Ibovespa:

Embora não haja garantias de que valores assim possam se repetir, o analista está confiante sobre os próximos passos da companhia na bolsa. Isso porque existem alguns “gatilhos” que podem chamar mais a atenção do mercado para o papel, como:

A recuperação dos preços de energia;

Redução de despesas; e

Novos investimentos em geração e transmissão de energia.

Por ter estimativas positivas para essa ação, Ruy Hungria selecionou o papel como a elétrica favorita para investir agora e buscar dividendos “gordos”. Como dito anteriormente, a ação foi incluída em uma carteira de 5 melhores ativos para buscar renda extra em abril.

E a boa notícia é que é possível conhecer este papel (e todas as outras recomendações da carteira) de forma 100% gratuita. Trata-se de uma cortesia da Empiricus Research para ajudar investidores interessados em dividendos a terem os melhores papéis em carteira.

Portanto, basta clicar neste link ou no botão abaixo para liberar o seu acesso ao relatório gratuito:

Outras 4 ações pagadoras de dividendos para ter em carteira agora

Este portfólio em que a elétrica foi incluída reúne apenas o “filé mignon” dos dividendos. São companhias sólidas, com bom histórico de resultados, perspectiva de pagamentos atraentes e que foram escolhidas “a dedo” como as mais promissoras para investir agora.

Ou seja: você entrou nesta matéria querendo conhecer qual é a melhor elétrica para investir agora e pode sair com o nome de mais outras 4 ações de bônus para buscar renda extra.

Para ter ideia, as ações desse portfólio podem entregar dividend yield de até dois dígitos. E você pode conhecer cada um dos 5 nomes de forma totalmente gratuita.

O material já é seu. Veja como acessar no botão abaixo:

