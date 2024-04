5 fundos imobiliários para buscar renda extra de R$ 4,4 mil com dividendos

O Ifix, principal referência dos fundos imobiliários na Bolsa brasileira, não para de renovar suas máximas históricas. O índice fechou o pregão da última quinta-feira (4) aos 3.414 pontos e, só nos últimos 12 meses, já valorizou cerca de 23%.

E a tendência, segundo os principais analistas do mercado, é que esse bom movimento dos FIIs continue enquanto o ciclo de queda de juros perdurar no país.

Vale lembrar que, na semana passada, a Selic sofreu seu 6º corte consecutivo, chegando a 10,75% ao ano. Mas a previsão do último boletim Focus é de que a taxa chegue até os 9% em 2024.

É claro que esses números acerca da valorização dos FIIs mostram como é possível lucrar comprando cotas baratas e que têm potencial para subir exponencialmente nos próximos meses.

Mas os fundos imobiliários também chamam a atenção por serem uma ótima opção de geração de renda extra, a partir do pagamento de dividendos.

Afinal, com FIIs na carteira é possível receber o “pinga-pinga” de dividendos na conta até mesmo de forma mensal. Um dinheiro que, com certeza, pode ajudar a trazer mais tranquilidade para a vida financeira.

Se você ainda não investe em fundos imobiliários e deseja obter bons pagamentos com esses ativos na Bolsa, fique tranquilo. O analista Caio Araujo tomou uma iniciativa que pode te ajudar a entrar de forma certeira neste mercado.

Acontece que ele montou um relatório (disponível gratuitamente aqui) com a recomendação de compra de 5 FIIs. Juntos, esses 5 fundos imobiliários têm o potencial de gerar uma renda extra com dividendos de R$ 4.432,62 por mês.

[GRATUITO] ACESSE O RELATÓRIO COM 5 FIIs QUE PODEM GERAR RENDA EXTRA DE R$ 4.432,62 COM DIVIDENDOS

Essa carteira de FIIs pode gerar R$ 4,4 mil em dividendos por mês

Caio Araujo é um analista especializado em FIIs. Ele atua pela Empiricus Research, a maior casa de análise financeira independente do país e que faz parte do grupo BTG Pactual. Ele passa todos os dias de olho neste mercado em busca das melhores oportunidades de investimento.

Por “melhores oportunidades”, estou me referindo a fundos imobiliários:

Que têm diferentes estratégias de atuação, entre FIIs de crédito e de tijolo, por exemplo, a fim de diversificar a carteira;

Estão em bom ponto de entrada – ou seja, custando abaixo do “preço justo” na Bolsa;

Com gatilhos que tendem a gerar valorização das cotas no médio prazo;

E que têm o potencial de pagar dividendos “gordos” aos cotistas.

Recentemente, o analista montou uma carteira de fundos imobiliários que reúne 5 dessas boas oportunidades do mercado.

Trata-se de 5 fundos imobiliários com perspectivas tão boas de pagamentos que, em conjunto e de acordo com o cálculo do analista, podem gerar uma renda extra mensal de R$ 4.432,62 em forma de dividendos.

Imagina o que você poderia fazer com R$ 4.432,62 caindo a mais na sua conta corrente todos os meses?

Pagar as mensalidades da escola das crianças, as parcelas de um financiamento, juntar para uma viagem especial com a família…

Vale ressaltar que essa projeção de pagamentos foi feita com base em um investimento de R$ 500 mil na carteira recomendada por Araujo.

Com esse dinheiro guardado, muita gente poderia pensar no mais “fácil”, que seria colocá-lo na poupança para render juros mensalmente… mas veja só:

Investindo R$ 500 mil na poupança hoje, com a taxa de rendimento atual (6,167% ao ano), esse dinheiro renderia R$ R$ 2.499,69 em um mês;

Já investindo os mesmos R$ 500 mil nos fundos imobiliários recomendados pelo analista, o potencial de rendimento em dividendos é de R$ 4.432,62 por mês.

Ou seja: são quase 2 mil reais a mais que você pode ver “pingar” na sua conta apenas em um mês. No final de um ano, então, essa diferença será potencialmente muito maior…

E sem contar que, investindo em fundos imobiliários, você ainda também tem a chance de lucrar com a valorização das cotas. É uma “dose dupla” de lucratividade a qual você tem acesso com esses ativos da Bolsa.

[GRATUITO] ACESSE A CARTEIRA DE FIIs QUE PODE RENDER R$ 4.432,62 EM DIVIDENDOS

5 FIIs bons pagadores de dividendos para comprar agora, segundo analista

É claro que, como qualquer outro investimento em renda variável, os fundos imobiliários trazem um risco maior do que a aplicação na poupança.

Mas veja que, na visão de quem entende, esse talvez seja o melhor momento para você dedicar uma parte do seu patrimônio a esses ativos:

“Mesmo com o bom desempenho recente, tenho forte percepção que o momento é propício para o investimento em fundos imobiliários. Ainda que com um curtíssimo prazo de altos e baixos, prevejo uma trajetória favorável para ativos de risco no médio prazo, com destaque para os FIIs”, diz Araujo.

E ele destaca 3 motivos para esse otimismo:

A trajetória de queda das taxas de juros , uma vez que os FIIs são historicamente um veículo capaz de capturar valor nesses momentos, tendo em vista a alta remuneração e a isenção de Imposto de Renda dos rendimentos;

O desconto ainda presente nas cotas – segundo o analista, a média dos fundos segue abaixo da média quando analisada a métrica de preço da cota sobre cota patrimonial (P/VP);

E mudanças nas regras da indústria , como a tributação de fundos exclusivos e offshores e, depois, as limitações para títulos privados (LCIs, LCAs, CRIs e CRAs) – esse enxugamento de operações na renda fixa deve gerar um maior fluxo de capital positivo para os FIIs, segundo Araujo.

Por tudo isso, eu aconselho que você dê uma olhada na carteira de fundos imobiliários indicada pelo analista.

São 5 FIIs que ainda estão em bom ponto de entrada, com potencial de valorização de até 18% e que, juntos, podem gerar renda extra de R$ 4.432,62 na sua conta com dividendos.

O acesso à carteira é totalmente gratuito. Você não paga nada para conhecer as recomendações do analista:

QUERO ACESSAR A CARTEIRA DE FIIs QUE PODEM GERAR R$ 4.432,62 POR MÊS

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus