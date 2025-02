IBC-Br, feriado nos EUA e balanço da Neoenergia: o que move o mercado

Esta segunda-feira, 17, começa com os mercados de olho nos dados do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de dezembro, que serão divulgados pelo Banco Central (BC) às 9h. A expectativa é que após quatro meses de crescimento, os dados indiquem um esfriamento da atividade.

Antes, às 8h, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV irá divulgar o índice de inflação IGP-10 de fevereiro.

Na continuação da temporada de balanços, após o fechamento do mercado, BB Seguridade e Neoenergia divulgam seus resultados do quarto trimestre de 2024.

Na agenda política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá a um evento de retomada da indústria naval, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na Arábia Saudita para conferência promovida pelo Fundo Monetário Internacional.

O governo deve anunciar novas medidas para tentar aumentar sua popularidade. Na sexta-feira, pesquisa Datafolha mostrou que a popularidade de Lula caiu de 35% em dezembro para 24%, o menor nível de todos os seus três mandatos.

Nos Estados Unidos, a semana começa devagar com os mercados de Nova York fechados devido ao feriado do Dia dos Presidentes.

Cenário internacional

Na Ásia, os mercados terminaram o dia majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 17, impulsionados por ações de tecnologia.

O Nikkei 225, do Japão, fechou com ganhos de 0,10% após o país divulgar bons resultados econômicos no quarto trimestre de 2024. O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,75%. Na China, o CSI 300 teve alta de 0,21%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,15%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou com queda de 0,22%.

Na Europa, os mercados abriram em alta. O índice Stoxx 600 registrava ganhos de 0,2% às 8h36, no horário de Londres.

Analistas acreditam que as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Europa serão o foco dos mercados internacionais durante a semana, já que o governo americano parece ter deixado de lado seus pares europeus nas negociações para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Marco Rubio, secretário de Estado americano, chegou nesta segunda-feira na Arábia Saudita, aonde irá se encontrar com representantes do governo russo. Ele também terá uma reunião com o príncipe saudita Mohammed Bin Salman para discutir, entre outros pontos, o futuro de Gaza.

Nas últimas semanas, o presidente Donald Trump propôs reassentar os palestinos em outros países árabes e transformar Gaza em uma "Riviera do Oriente Médio".

A Arábia Saudita, assim como outros países de maioria árabe na região, rejeitam qualquer plano que envolva o reassentamento do povo palestino.