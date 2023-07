H&M anuncia abertura de lojas no Brasil em 2025

Mais uma grande varejista está vindo acirrar a briga no mercado brasileiro. Nesta segunda-feira, 17, a sueca H&M anunciou planos para lançar suas lojas e online no Brasil em 2025.

A H&M quer continuar sua expansão na América Latina entrando inicialmente nas principais cidades do sudeste do Brasil "com o objetivo de aumentar ainda mais sua presença em todo o país ao longo do tempo".

A H&M abriu sua primeira loja na América Latina no México em 2012, e hoje também está presente no Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica. "Com uma população de mais de 210 milhões de habitantes no Brasil e uma forte valorização da moda, há um grande potencial de expansão no mercado", diz a empresa em seu comunicado.

Não é a primeira vez que a empresa tenta entrar no Brasil. Em 2014, por exemplo, a companhia desistiu dos palnos de investimento no país. Agora, se juntou ao Dorben Group, de Jorge Dornelles and Mehdi Beneddine, para entrar no mercado nacional. O Dorben Group já é responsável por lojas da H&M em países como Guatemala, Panamá e Costa Rica e, no Brasil, opera lojas de marcas de luxo como Jimmy Choo, Michael Kors e Carolina Herrera.

Pessoas próximas à operação ouvidas pela EXAME Invest afirmam que os suecos chegaram a conversar com o grupo Arezzo &Co, que tem buscado aumentar sua frente de licenciamentos. A empresa de Alexandre Birman conseguiu com sucesso crescer a franquia de Vans no mercado nacional

“Estamos entusiasmados em anunciar que estamos abrindo nossa primeira loja e online no Brasil em 2025. Tivemos um bom desenvolvimento na América Latina e vemos um grande potencial no Brasil. Este é um passo muito emocionante e estamos ansiosos para levar o conceito de moda, qualidade e sustentabilidade da H&M ao melhor preço para muitos clientes no país”, diz Helena Helmersson, CEO do H&M Group, em nota.