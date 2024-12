GPA dispara mais de 15% e lidera Ibovespa, com rumores de avanço de Nelson Tanure

As ações do GPA (PCAR3) registram forte alta nesta segunda-feira, 16, após a divulgação de que a gestora de investimentos Reag Trust atingiu participação relevante na companhia. Os papéis chegaram a subir 23%, sendo negociados a R$ 2,82, com alta de 19% no início da tarde, antes de entrarem em leilão.

De acordo com correspondência enviada pela Reag ao GPA, fundos sob sua gestão passaram a deter 5,69% das ações ordinárias da empresa, além de instrumentos financeiros derivativos que elevam a exposição total para 9,56%.

A reação do papel tem a ver com um potencial movimento de fusão do GPA com o Dia. A Reag administra fundos do empresário Nelson Tanure, que tem em seu portfólio de investimentos empresas como Prio, Alliança e Light.

Depois de entrar em recuperação judicial no Brasil, a operação brasileira do Dia foi vendida em maio pelos controladores espanhóis para um veículo administrado pela MAM Asset Management, do Master.

A identidade do comprador não foi revelada à época da operação. De acordo com o jornal Valor Econômico, agora Tanure deve assumir a operação, com objetivo de criar uma corporation no setor de varejo. A intenção seria integrar a operação ao GPA, dono das marcas Pão de Açúcar e Extra.

Os rumores surgem em um momento de mudanças para o GPA, que vem reestruturando seus negócios, reperfilou sua estrutura financeiro e tem buscado margens mais robustas.

Fundado pela família Diniz, o grupo foi controlado pelo conglomerado francês Casino de 2012 até este ano, quando o grupo francês passou a reduzir sua fatia e diminuir sua presença em negócios na América Latina.

Ao longo deste ano, o Casino diminuiu sua participação no GPA de 40% para 22,5% e já sinalizou a intenção de sair completamente da região, enquanto tenta ajustar sua operação na França.