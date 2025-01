Gol revisa plano de cinco anos e projeta alavancagem em 1,9x em 2029

A Gol divulgou nesta quarta-feira, 15, uma revisão de seu plano de cinco anos, incorporando o cenário macroeconômico e as medidas adotadas pela companhia ao longo de seu processo de recuperação judicial (Chapter 11).

O plano utiliza uma taxa de câmbio de R$ 6,04 para projeções financeiras e prevê uma melhora substancial no endividamento líquido, que deve atingir 2,7 vezes o EBITDA até o final de 2027 e 1,9 vez até 2029. Atualmente, a alavancagem da companhia é de 6,1 vezes se considerada a estrutura de capital de saída.

A Gol estima que seu Ebitda recorrente chegue a R$ 11,6 bilhões ao fim de 2029, contra estimativa de R$ 4,47 bilhões em 2024.

Para esse resultado, a companhia depende da conversão de parcela significativa da dívida financeira em novas ações e de um aumento de capital de saída planejado de US$ 330 milhões, combinado com uma nova dívida de saída de cinco anos de US$ 1,54 bilhão, com o objetivo de pagar o financiamento na modalidade debtor-in-possession existente e prover liquidez adicional ao balanço.

A recuperação será impulsionada pela retomada da operação da frota e pela geração de caixa prevista para retornar a níveis regulares em 2026. O plano projeta a expansão da frota para 167 aeronaves até 2029, contemplando também investimentos na frota atual no curto prazo.

Em 9 de dezembro, a Gol apresentou sua proposta inicial de plano de reorganizaçãoao Tribunal, bem como o respectivo disclosure statement. A expectativa é de que haja a aprovação do disclosure statement e o início do processo de votação do plano aconteça na audiência marcada para 13 de fevereiro de 2025.

Se aprovada a declaração de divulgação for aprovada pelo Tribunal, a Gol dará início ao processo de coleta de votos dos credores.