Focus, balanços, contas públicas e relatório de produção da Petrobras: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, 29. Antes das decisões de política monetária dos principais bancos centrais do mundo, as bolsas da Europa abriram com valorização, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos sobem e as bolsas da Ásia fecham em alta. Por aqui, o Ibovespa futuro também registra forte avanço.

Boletim Focus

Investidores repercutem o Boletim Focus desta segunda-feira, que voltou a aumentar a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024: de 4,05% para 4,10%. Essa é a segunda alta após o Banco Central (BC) interromper, no dia 15 de julho, uma sequência de nove semanas seguidas de altas.

O IPCA para 2025 também foi revisado para cima, de 3,90% para 3,96%, após também interromper uma sequência de 10 altas consecutivas na semana anterior. A inflação para 2026 e 2027 não foram modificadas, ficando em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O BC manteve a Selic de todos os anos em 10,50% (2024), 9,50% (2025), e 9% (2026 e 2027). Já a estimativa de 2024 e 2025 para o Produto Interno Bruto (PIB) foram revisadas de 2,15% para 2,19% (2024) e 1,93% para 1,94% (2025). As medianas de 2026 e 2027 do PIB se mantiveram em 2% cada. Por fim, a projeção do câmbio para 2024 foi a única que se manteve, em R$ 5,30. Já as de 2025, 2026 e 2027 foram revisadas: de R$ 5,23 para R$ 5,25 (2025 e 2026), e de R$ 5,21 para R$ R$ 5,23 (2027).

Contas públicas

De olho na agenda de indicadores, o Banco Central (BC) divulgou as estísticas fiscais de junho. Segundo o BC, o resultado primário do setor público consolidado ficou deficitário em R$ 40,9 bilhões, ante o déficit de R$ 63,9 bilhões em maio.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu 62,1% do Produto Interno Bruto (PIB) (R$ 6,9 trilhões) em junho. No mês anteiror, o indicador da relação dívida/PIB ficou em 62,2%, o que mostra uma queda de 0,1 pontos percentuais (p.p.).

Já a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) – que abrange governo federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 77,8% do PIB (R$ 8,7 trilhões) em junho de 2024, aumento de 1,1 p.p. do PIB em relação ao mês anterior. O total da dívida federal de junho será divulgado às 14h30. Em maio, o indicador encerrou o mês em R$ 6,912 trilhões, representando alta de 3,10% em relação a abril.

Balanços

No cenário doméstico, CCR (CCRO3), Intelbras (INTB3), Vivo (VIVT3) e Tim (TIMS3) divulgam seus resultados do segundo trimestre de 2024 após o fechamento do pregão. Também pós-mercado, Petrobras (PETR4) divulga o relatório de produção e vendas de abril a junho deste ano.

Já nos Estados Unidos, o que pode impactar o mercado são os resultados das techs, que serão divulgados ao longo da semana: Microsoft (MSFT34), na terça-feira, 30; Meta (MITA34) na quarta-feira, 31, e Apple (MSFT34), Amazon (AMZO34) e Intel (ITLC34), na quinta-feira, 1; todos pós-mercado.

Na semana

A semana é marcada pelas decisões de política monetária do Banco Central do Brasil, do Federal Reserve (Fed, banco central americano), do Banco do Japão (BoJ) e do Banco da Inglaterra (BoE). Também haverá a divulgação, na sexta-feira, 2, do payroll (relatório de empregos dos EUA) e os Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do país, da China e de países europeus.

No radar fiscal, o governo ainda irá detalhar, em um decreto previsto para esta terça-feira, 30, o detalhamento do corte de R$ 15 bilhões nos gastos públicos, informados no 3º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas. Na agenda de indicadores locais, também haverá a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de junho, na terça-feira, 30.