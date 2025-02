Falha inédita do Banco Central Europeu interrompe trilhões de euros em transações

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou na noite de quinta-feira, 27, que corrigiu uma interrupção sem precedentes no sistema de pagamentos Target 2 (T2), que afetou transações financeiras no valor de trilhões de euros. O problema persistiu durante a maior parte do dia, impactando empresas, consumidores e investidores.

O Target 2, que liquida mais de 3 trilhões de euros em pagamentos diários, sofreu uma pane que impediu a realização de transações entre bancos. Embora clientes comuns não tenham sido diretamente afetados, o problema gerou incertezas sobre as operações entre credores, essenciais para o funcionamento da economia da zona do euro.

BCE identifica problema e estende prazos

A falha ocorreu durante o horário de negociação dos EUA, segundo uma fonte de um banco americano. Apesar disso, há expectativas de que o backlog seja eliminado durante o horário de liquidação estendido, minimizando o impacto geral.

Após cerca de sete horas de paralisação, o BCE informou, às 18h00 GMT, que o Target 2 estava operando normalmente, embora os prazos para liquidação dos pagamentos do dia tenham sido adiados por várias horas.

“O incidente anterior foi resolvido e o T2 retomou as operações normais”, declarou o BCE em uma atualização no seu site.

Causa foi falha de hardware

Em resposta à Reuters, o BCE esclareceu que o problema foi causado por um “defeito de hardware”, descartando qualquer possibilidade de ataque cibernético ou interferência maliciosa.

Durante a falha, os bancos foram orientados a continuar colocando pagamentos na fila, aguardando a normalização do sistema. Um canal de emergência permaneceu ativo para “pagamentos muito críticos”, garantindo o processamento de transações essenciais.

A plataforma TARGET 2 Securities (T2S), usada para negociação de dinheiro e títulos em 24 depositários, também foi afetada pela falha nos canais de comunicação, mas já voltou a operar normalmente. O horário limite para a negociação de quinta-feira foi adiado em seis horas, para 21h00 GMT.

Participantes do mercado relataram dificuldades na comunicação e incerteza quanto ao status de algumas operações. A falha afetou comunicações críticas entre depositários centrais de títulos (CSDs), que desempenham um papel fundamental na infraestrutura dos mercados financeiros.

A interrupção evidencia a importância de um sistema de pagamentos estável para a economia da zona do euro e reforça a necessidade de aprimoramento da infraestrutura tecnológica do BCE.

*com agências internacionais