Erro bilionário: Citigroup quase transfere US$ 81 trilhões por engano a cliente no Brasil

Em um incidente recente, o banco norte-americano Citigroup quase depositou uma quantia de US$ 81 trilhões na conta de um cliente brasileiro. O erro ocorreu quando deveria ser processada uma transferência de apenas US$ 280. Entretanto, o problema foi detectado e corrigido antes que qualquer fundo saísse do banco e caísse na conta do cliente.

Citi em alerta

No ano passado, o banco registrou 10 incidentes em que processou valores errados, mas conseguiu recuperar os fundos antes que causassem danos significativos.

O caso reforça os desafios operacionais que o Citigroup ainda enfrenta, especialmente após o erro de US$ 900 milhões envolvendo a Revlon, grupo de cosméticos que levou a multas e mudanças na liderança do banco.

Citi se posiciona sobre a falha

Em resposta à EXAME, o Citigroup afirmou que seus controles internos conseguiram impedir que o erro resultasse em qualquer impacto real para o banco ou para o cliente envolvido:

"Apesar do fato de que um pagamento desse tamanho não poderia realmente ter sido executado, nossos controles identificaram prontamente o erro entre duas contas contábeis do Citi e reverteram a transação. Nossos controles preventivos também teriam impedido que quaisquer fundos saíssem do banco. Embora não tenha havido impacto para o banco ou para o nosso cliente, o episódio ressalta nossos esforços contínuos para eliminar processos manuais e automatizar controles por meio de nossa Transformação.”