BTG Pactual lança cartão Ultrablue com benefícios exclusivos para alta renda

O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) anunciou nesta segunda-feira, 7, o cartão Ultrablue — que será lançado oficialmente na terça-feira, 8. A modalidade será a mais exclusiva do banco, voltada para o público de alta renda, com investimentos a partir de R$ 1 milhão.

Os benefícios vão muito além dos oferecidos pelos cartões do segmento Black tradicionais, com serviços personalizados, como acesso ao Terminal BTG Pactual, salas VIP ilimitadas em todo o mundo e concierge exclusivo.

“Estamos lançando no mercado um cartão de fato exclusivo e diferenciado, com um conjunto de benefícios acima do padrão Black, pensado para atender ao estilo de vida do consumidor de alta renda. Com o Ultrablue, trazemos uma experiência realmente personalizada para nossos clientes, unindo o que há de melhor dos mundos de investimento e banking", diz Marcelo Flora, sócio e responsável pelas Plataformas Digitais do BTG Pactual.

Ultrablue: Sem limite de crédito

O Ultrablue é um cartão sem limite de crédito com bandeira Mastercard Black. Entre seus diferenciais está o acesso prioritário, com 20% de desconto, ao Terminal BTG Pactual – recém-anunciado pelo banco e em fase final de construção no Aeroporto de Guarulhos, que será referência em turismo de alto padrão.

Além disso, o cartão oferece acesso ilimitado e 12 convidados por ano às salas VIP LoungeKey ao redor do mundo. Outra vantagem é o programa de fidelidade, no qual o cliente pode escolher entre cashback de até 1,7% na fatura ou até 3,5 pontos que podem ser acumulados nos programas da Livelo ou Esfera.

Benefícios adicionais e programa de fidelidade

Outro destaque é o benefício do IOF especial, no qual o cliente recebe 3,28% de cashback adicionais em suas compras internacionais. A novidade para o segmento de investimentos será o acesso ao Fundo Selic Simples Black com taxa zero para investimentos de até R$ 5 milhões.

Com design sofisticado em metal, o Ultrablue já está disponível para clientes elegíveis do BTG Pactual e pode ser solicitado pelo aplicativo BTG Banking ou pela rede de assessores.

Com todos os benefícios da categoria Black inclusos, o cartão oferece aos clientes atendimento VIP e personalizado, além de um concierge exclusivo que auxilia no planejamento de viagens, celebrações, eventos e fretamentos de luxo que incluem carros blindados, helicópteros e aeronaves particulares.