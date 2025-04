Embraer (EMBR3): entregas de aviões crescem 20% no 1º tri

A Embraer entregou 30 aeronaves no primeiro trimestre de 2025. O resultado foi 20% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2024, quando 25 aviões foram entregues.

Na comparação com o mesmo período de 2024, o volume de entregas da unidade Aviação Comercial ficou estável com 7 aeronaves.

Na Aviação Executiva, o saldo do trimestre superou o resultado de um ano antes. No total, 23 jatos foram entregues versus 18 do ano passado, num avanço de 28%.

As estimativas da empresa preveem entre 77 e 85 entregas na Aviação Comercial em 2025 (ponto médio 10% acima no comparativo anual), e 145 a 155 na Aviação Executiva (ponto médio 15% acima ano sobre ano).