Salários da Microsoft: descubra quanto a gigante paga a engenheiros e gerentes

Os salários da Microsoft em 2025 impressionam, especialmente para engenheiros de software e profissionais em cargos de gerência.

Dados obtidos pela Business Insider mostram que a gigante da tecnologia paga salários muito competitivos a seus colaboradores, principalmente nas áreas de desenvolvimento de software e gestão de produtos.

Salários para engenheiros de software

Engenheiros de software de nível básico na Microsoft recebem cerca de US$ 132 mil anuais (aproximadamente R$ 754 mil). Já os engenheiros seniores podem alcançar US$ 217 mil anuais (cerca de R$ 1,2 milhão).

Para os engenheiros mais experientes, especialmente aqueles que trabalham em áreas como inteligência artificial, nuvem e Azure, os salários podem ultrapassar os US$ 370 mil anuais, o que equivale a cerca de R$ 2,1 milhões.

Outras áreas de alta remuneração

Outras unidades da Microsoft, como as de desenvolvimento de produtos e tecnologia de ponta, pagam salários que variam entre US$ 242 mil e US$ 255 mil anuais.

Os salários mais elevados podem chegar a impressionantes US$ 500 mil por ano (aproximadamente R$ 2,8 milhões), incluindo bônus e outras formas de compensação.

Salários no Brasil e na comparação global

No Brasil, os salários são mais baixos em relação aos valores praticados nos Estados Unidos, mas ainda assim são atraentes. O salário médio mensal para engenheiros de software na Microsoft no Brasil gira entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, podendo variar de R$ 3.500 a R$ 30 mil, dependendo da experiência e da função específica.

Resumo dos salários na Microsoft:

Engenheiro de Software Jr. : US$ 132 mil / ano (R$ 754 mil) - EUA

: US$ 132 mil / ano (R$ 754 mil) - EUA Engenheiro de Software Sênior : US$ 217 mil / ano (R$ 1,2 milhão) - EUA

: US$ 217 mil / ano (R$ 1,2 milhão) - EUA Engenheiros Top (IA, Nuvem) : >US$ 370 mil / ano - EUA

: >US$ 370 mil / ano - EUA Salário máximo reportado : US$ 500 mil / ano (R$ 2,8 milhões) - EUA

: US$ 500 mil / ano (R$ 2,8 milhões) - EUA Gerente de Produto / Dados : Até US$ 255 mil / ano - EUA

: Até US$ 255 mil / ano - EUA Engenheiro de Software (Brasil): R$ 12.000 a R$ 15.000 por mês - Brasil

Essas cifras refletem salários-base, bônus e outras formas de compensação dentro da criadora do Windows.