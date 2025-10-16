Dona da Gol e da Avianca quer ampliar frota e assina acordo com Airbus

O Grupo Abra, holding controladora da Gol e da colombiana Avianca, anunciou um plano de ampliação da frota nesta quinta-feira, 16. O objetivo é avançar em conectividade e acesso a novas rotas e destinos de médio e longo alcança nas América e na Europa. Para isso, foram assinados acordos para a incorporação de até sete aeronaves Airbus A330neo.

O anúncio vem um dia depois da Abra comunicar ao mercado que iniciou uma avaliação para uma possível abertura de capital nos Estados Unidos. Poucos dias antes, o grupo também informou a intenção de retirar a Gol da bolsa brasileira.

Estas sete aeronaves, por sua vez, se somam à carteira de pedidos do Grupo. A Abra já encomendou 88 aviões narrow body (corredor único) da família Airbus A320neo e 96 da família Boeing 737 MAX.

A Abra ainda exerceu 50 opções adicionais de A320neo, totalizando 138 unidades desse modelo a serem entregues até 2032, e um portfólio total de 234 aeronaves nos próximos anos.

Tanto o contrato de leasing dos A330neo quanto a confirmação das 50 opções de A320neo se somam ao pedido anunciado em 2024 pela Abra de cinco A350-900, da Airbus, que serão integrados à frota do Grupo nos próximos anos.

Primeira aeronave a ser entregue será para o grupo Avianca

O A330neo reduz em 14% o consumo de combustível por assento em comparação com o A330ceo. Além disso, a nova geração de motores deixa a aeronave significativamente mais silenciosa, com até 60% menos ruído em aeroportos.

O Grupo receberá sua primeira aeronave A320neo equipada com a cabine Airspace no fim de 2025, que será incorporada à frota da Avianca. Além de ter mais 60% de espaço para bagagem de mão e três fileiras de assentos premium, o modelo também reduz significativamente o consumo de combustíveis e emissões.

Adrian Neuhauser, CEO do Grupo Abra, afirmou: “Nossa nova encomenda de A320neo garante as necessidades de renovação e crescimento da frota atual. Ao mesmo tempo, reforçamos nossa estratégia de expansão internacional para conectar a América Latina entre si e com o mundo, por meio de uma frota mais eficiente.”

Benoît de Saint-Exupéry, vice-presidente executivo de Vendas da Airbus Aeronaves Comerciais, disse: “A escolha do A350, impulsionada por seu desempenho superior e eficiência econômica, reafirma sua liderança indiscutível nas operações de longa distância. Já o A330neo é um complemento de nova geração e de altíssimo nível para a atual operação de A330 do Grupo Abra.”

Fechamento de capital no Brasil e abertura nos EUA

A Gol anunciou que pretende encerrar seu registro na B3 como parte do plano de reestruturação, buscando simplificar a operação e reduzir custos. Um comitê formado apenas por conselheiros independentes conduzirá as negociações da incorporação, cuja proposta já foi aprovada pelo Conselho e será votada em assembleia no dia 4 de novembro. Caso a medida avance, a Azul se tornará a única aérea listada na bolsa brasileira, já que a Latam permanece no mercado chileno.

Dois dias após anunciar a intenção de fechar o capital da sua controlada Gol no Brasil, o Grupo Abra anunciou nesta quarta-feira, 15, que pretende realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. O documento será protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). A companhia ressaltou que a concretização da listagem no mercado americano dependerá de condições como fatores favoráveis de mercado e a conclusão da revisão do pedido pela SEC.