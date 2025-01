Dólar hoje: moeda opera em queda e chega em R$ 5,88 nesta sexta, 24

O dólar à vista apresentou queda frente ao real nesta sexta 24, ampliando as perdas da semana. Até às 14h, a moeda americana registrava desvalorização de 0,72%, sendo negociada a R$ 5,883. Na quinta-feira, 23, o dólar fechou em queda de 0,35%, cotado a R$ 5,9255, menor valor desde 27 de novembro de 2024.

Por que o dólar está caindo?

A recente desvalorização do dólar está relacionada às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que indicou uma postura mais flexível em relação às tarifas comerciais. Esses comentários foram bem recebidos pelos investidores, contribuindo para o fortalecimento do real.

No cenário doméstico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,11% em janeiro, após alta de 0,34% no mês anterior, o que impacta também a moeda em território nacional.

Além disso, o real se beneficiou do déficit em conta-corrente em dezembro e 2024, que ficou abaixo das projeções do mercado. Os resultados do Investimento Direto no País (IDP) também superaram as estimativas dos economistas, alcançando US$ 2,765 bilhões em dezembro e US$ 71,070 bilhões em 2024.

O que esperar do dólar para os próximos dias?

Na próxima semana, o foco dos investidores estará nas decisões de bancos centrais, especialmente na reunião do Banco do Japão, na sexta-feira, que pode elevar sua taxa de juro. O Federal Reserve (Fed) dos EUA anunciará sua decisão na quarta-feira, com expectativa de manutenção dos juros, enquanto o Banco Central Europeu definirá sua taxa na quinta-feira.

No mercado paralelo, o dólar turismo era cotado a R$ 5,943 na compra e R$ 6,123 na venda.