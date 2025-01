Dólar hoje: moeda opera em leve alta à espera de decisões do Copom e do Fed

O dólar operava em leve alta nesta quarta-feira, 29, cotado a R$ 5,879, enquanto investidores aguardam decisões importantes de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro anunciará sua decisão após o fechamento do mercado, às 18h30, enquanto o Federal Reserve (Fed), Banco Central dos EUA, divulgará sua posição às 16h, seguida de entrevista do presidente Jerome Powell às 16h30.

A expectativa é de que o Copom eleve a taxa Selic em 1 ponto percentual, alcançando 13,25% ao ano, devido às persistentes pressões inflacionárias.

Já nos Estados Unidos, o Fed deve manter as taxas de juro inalteradas, adotando uma postura cautelosa diante das políticas econômicas do governo Trump, que podem intensificar pressões inflacionárias.

Além das decisões de juros, o mercado observa a rolagem de contratos futuros e a definição da Ptax — taxa de câmbio calculada pelo Banco Central — para o fim de janeiro, fatores que podem aumentar a volatilidade cambial.

No cenário externo, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a outras moedas, apresenta fortalecimento, o que está ligado a temores com relação ao aumento rápido de tarifas nos EUA.

No Brasil, investidores também monitoram a reunião do conselho de administração da Petrobras, com expectativas de possível aumento no preço do diesel, o que poderia impactar a inflação e influenciar as decisões de política monetária.

Quais são as expectativas para o dólar nesta semana?

As decisões de política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos são aguardadas com grande expectativa pelo mercado financeiro. No Brasil, a possível elevação da taxa Selic visa conter a inflação persistente, enquanto nos EUA, o Fed adota cautela diante das políticas econômicas do governo Trump, que podem intensificar pressões inflacionárias.

A definição da Ptax e a rolagem de contratos futuros adicionam camadas de complexidade ao cenário cambial, podendo influenciar a volatilidade do dólar nos próximos dias.

grifar]Outro ponto de atenção é o leilão de linha de até US$ 2 bilhões pelo Banco Central, mecanismo utilizado para fornecer liquidez ao mercado e reduzir distorções na cotação da moeda.[/grifar] Essas operações podem suavizar oscilações do câmbio no curto prazo, mas o impacto tende a ser limitado diante das incertezas externas.

Investidores devem permanecer atentos às comunicações oficiais dos bancos centrais e aos desdobramentos das políticas econômicas, que desempenharão papel crucial na determinação das tendências cambiais e nas estratégias de investimento.