Dividendos bilionários da Petrobras, pacote fiscal e cenário externo: assuntos que movem o mercado

Os investidores esperam nesta sexta-feira, 22, mais informações sobre o tão esperado pacote fiscal. Ontem, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que o pacote de corte de gastos obrigatórios será anunciado até terça-feira, dia 26.

Isso porque, na segunda-feira, 25, o ministro e a equipe econômica repassarão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a minuta dos atos, que envolvem:

O envio ao Congresso de pelo menos uma proposta de emenda à Constituição.

Um projeto de lei complementar.

A reunião final com Lula, informou Haddad, está marcada para as 10h de segunda-feira, no Palácio do Planalto.

De acordo com o ministro, apenas detalhes dos textos a serem enviados serão definidos. Lula fechou a agenda da manhã de segunda-feira para dedicar-se exclusivamente ao tema.

“Nós vamos bater com ele [Lula] a redação de um ou outro detalhe, inclusive o acordo que foi feito com [o Ministério da Defesa], que ele soube só informalmente por mim hoje. Nós vamos bater com ele a redação e, ao fim da reunião de segunda-feira, nós estaremos prontos para divulgar. Aí faremos isso na própria segunda ou na terça. É uma decisão que a comunicação [do governo] vai tomar, mas os atos já estão limitados”, declarou Haddad.

Petrobras aprova dividendos

Outro destaque para os investidores é o anúncio da Petrobras (PETR4). O conselho de administração da companhia aprovou ontem, 22, o pagamento de 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários. A decisão ocorreu em uma reunião que também confirmou planos de investimento de 111 bilhões de dólares no período de 2025 a 2029.

Do montante a ser pago aos acionistas:

R$ 15,6 bilhões foram aprovados como dividendos intermediários, com base na reserva de remuneração do capital.

R$ 4,4 bilhões como dividendos intercalares.

O pagamento será realizado em parcela única no dia 23 de dezembro de 2024, enquanto os detentores de ADRs receberão o valor a partir de 3 de janeiro de 2025. Além disso, o colegiado aprovou uma redução na participação dos investimentos para a área de Exploração e Produção (E&P) em relação ao plano anterior.

Cenário internacional e indicadores econômicos

No exterior, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua a gerar tensões. Ontem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou o lançamento de um míssil balístico hipersônico sem carga nuclear contra a Ucrânia. Essa escalada impulsiona investidores globais a buscarem proteção no dólar e nos Treasuries americanos, enquanto pressiona os preços do petróleo.

Além disso, o mercado monitora:

Dados do PMI Industrial, Composto e de Serviços divulgados pela S&P Global.

Expectativas de inflação da University of Michigan para novembro, com previsão de 2,6%, abaixo dos 2,7% anteriores.

