Disney aumenta dividendo em 33% após atingir lucro com streaming

A Disney aumentou seu dividendo anual em 33%, para US$ 1 por ação, em mais um sinal de que seu plano de recuperação implementado há dois anos está dando resultado.

O dinheiro será distribuído aos acionistas em duas parcelas de 50 centavos em janeiro e julho do ano que vem.

"Com a empresa operando em uma posição renovada, temos o prazer de aumentar o dividendo para os acionistas enquanto continuamos a investir no futuro", disse o CEO Bob Iger em um comunicado na quarta-feira.

A mudança vem na esteira do último relatório da Disney, que viu a empresa atingir um lucro combinado de streaming de US$ 321 milhões no quarto trimestre fiscal e US$ 134 milhões no ano inteiro.

As ações da Disney, que encerraram a sessão de negociação de quarta-feira a US$ 116,99 cada, subiram 27% no ano passado e 29% no acumulado deste ano ano.

Segmentos

Segundo a Disney, o segmento de entretenimento registrará crescimento percentual de dois dígitos para a receita operacional, impulsionado pelos lançamentos nos cinemas. A Entertainment DTC espera relatar um aumento de US$ 875 milhões. A empresa também espera um "declínio modesto" no número de assinantes do Disney+. Espera-se que as vendas de conteúdo, licenciamento e outras receitas operacionais do segmento para o primeiro trimestre de 2025 estejam relativamente em linha com o quarto trimestre.

A Disney espera que o setor de Esportes aumente a receita operacional em 13% para o ano fiscal de 2025. A empresa terá que arcar com novos investimentos em direitos esportivos, incluindo a mudança de um jogo adicional da NFL - isso compensado pelo crescimento da receita de publicidade.

Para Experiências, a Disney prevê um crescimento de 6% a 8% na receita operacional. O primeiro trimestre de 2025 incluirá um impacto negativo na receita operacional do segmento de US$ 130 milhões devido aos furacões Helene e Milton e US$ 90 milhões devido aos custos de pré-lançamento da Disney Cruise Line.

No ano fiscal de 2026, a Disney também espera um crescimento de dois dígitos no caixa e na receita operacional do segmento de Entretenimento, e uma margem operacional de 10% para seus negócios, excluindo Hulu + Live TV.