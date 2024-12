Disney On Ice passa por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre; veja preço e datas

Mesmo sem planos para a construção de um parque da Disney no Brasil, a magia de Mickey e sua turma estará presente em solo nacional no próximo ano. Em 2025, o espetáculo Disney On Ice chega ao país com momentos mágicos e experiências imersivas, reunindo histórias clássicas e sucessos recentes da Disney em um show de patinação multigeracional.

O espetáculo será apresentado em três capitais, começando por Porto Alegre, no Ginásio Gigantinho, no dia 27 de maio. Em seguida, a turnê segue para São Paulo, onde o show ocupará o Ginásio do Ibirapuera a partir de 5 de junho. A última parada será no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 18 de junho. Os ingressos já estão à venda no site oficial do espetáculo.

Durante quase duas horas, o público será levado a uma jornada repleta de aventuras, enquanto Mickey Mouse, Minnie, Pateta e outros personagens clássicos da Disney transformam o gelo em um mundo de diversão e encantamento. Com enredos emocionantes e reviravoltas inesperadas, o show promete conquistar fãs de todas as idades, celebrando o legado atemporal da Disney de unir gerações.

Ingressos

Porto Alegre

Data: 27 de maio a 1º de junho de 2025

Local: Ginásio Gigantinho (Av. Padre Cacique, 891, Praia de Belas, Porto Alegre)

Duração: 1h45 (com intervalo de 15 minutos)

Ingresso a partir de R$21,00 + taxas (ingresso popular).

São Paulo

Data: 5 a 15 de junho de 2025

Local: Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, nº 1361, Ibirapuera, São Paulo

Duração: 1h45 (com intervalo de 15 minutos)

Ingressos a partir de R$ 70 + taxas.

Rio de Janeiro

Data: 8 a 22 de junho de 2025

Local: Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)

Duração: 1h45 (com intervalo de 15 minutos)

Ingressos: a partir de R$180,00 + taxas.