Despesas do governo, repercussão de Fed e Vale (VALE3): o que move o mercado

Os investidores repercutem na manhã desta segunda-feira, 23, o contingenciamento de despesas do governo. Na sexta-feira, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre apontou um bloqueio de R$ 2,1 bilhões e a reversão dos R$ 3,8 bilhões contingenciados. Com isso, a contenção total de gastos diminuiu em R$ 1,7 bilhão em relação ao terceiro bimestre, passando de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões, segundo o Ministério do Planejamento.

O anúncio, contrário às expectativas do mercado, gerou uma série de críticas, que esperavam que o governo ampliasse o volume de recursos congelados. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse em Nova York que o mercado ‘nem esperou’ a entrevista que será dada nesta segunda-feira. “Quando nós abrimos os dados nós só temos boas notícias, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa”, disse Haddad. A coletiva de imprensa para comentar os dados do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre será às 11h.

Agora pela manhã, os investidores acompanham ainda a divulgação do Relatório Focus, que deve trazer as expectativas do mercado após a decisão de alta do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Estados Unidos e China

Após a decisão do Federal Reserve, banco central americano, em cortar os juros em 50 pontos-base, a expectativa é que o otimismo guie os mercados. Nesta segunda-feira, os índices futuros dos mercados americanos operavam em leve alta com a Dow Jones Futuro: +0,01%, S&P 500 Futuro, 0,09% e Nasdaq Futuro, +0,16%.

Na Europa, as bolsas repercutem os dados da atividade empresarial. A atividade empresarial da Alemanha contraiu em setembro, com o PMI composto preliminar do HCOB caindo de 48,4 em agosto para 47,2 em setembro, uma baixa de sete meses. Já o PMI da França caiu para 47,4, uma baixa de oito meses. Veja o desempenho das bolsas abaixo:

FTSE 100 (Reino Unido): +0,27%

DAX (Alemanha): +0,33%

CAC 40 (França): -0,30%

FTSE MIB (Itália): -0,07%

STOXX 600: +0,24%

China

O banco central da China (PBoC) reduziu uma taxa de juros de curto prazo e injetou mais liquidez no sistema financeiro para ajudar a impulsionar a economia. O PBoC cortou a taxa de juros dos contratos de recompra reversa (repo) de 14 dias em 10 pontos-base, para 1,85%, e injetou 74,5 bilhões de yuans (US$ 10,6 bilhões) de liquidez no sistema financeiro por meio do repo, informou o banco central em seu site nesta segunda-feira.

No mercado asiático, o Shanghai SE (China) fechou em alta de 0,44% e o Nikkei (Japão) de 1,53%.

Vale (VALE3)

No radar corporativo, a Vale (VALE3) anunciou na sexta-feira que o executivo Gustavo Pimenta vai assumir seu mandato como presidente da mineradora já a partir de 1º de outubro. Originalmente, o mandato do atual presidente da empresa, Eduardo Bartolomeo, iria terminar em 31 de dezembro.

Além disso, a empresa informou que Murilo Muller, atual Diretor Global de Controladoria da Companhia, será o novo Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores em caráter interino, cargo antes ocupado por Pimenta.

*com agências