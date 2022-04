Conheça a história do unicórnio MadeiraMadeira no podcast Gerando Campeões

Como se transforma uma pequena empresa de produtos para construção em um gigante do setor em menos de uma década? Essa é a história da MadeiraMadeira.

Uma empresa fundada por dois irmãos, Daniel Scandian, Marcelo Scandian, junto com Robson Privado, após a falência da empresa de família, e que se tornou um unicórnio brasileiro, com um valor de mercado superior a US$ um bilhão (cerca de R$ 5 bilhões).

A MadeiraMadeira passou de um e-commerce de móveis para um marketplace com mais de um milhão de itens e mais de 114 lojas físicas espalhadas pelo país.

Nos últimos cinco anos, o negócio cresceu mais de dez vezes, chegando a dobrar de tamanho em 2020.

"Nosso objetivo sempre foi oferecer produtos de qualidade, com design diferenciado, montagem simplificada e financeiramente acessíveis", explica Daniel Scandian no Podcast "Gerando Campeões".

O cofundador da MadeiraMadeira conta como tudo começou. Qual foi a trajetória da empresa, as dificuldades e os acasos desse percurso de sucesso e como foi possível transformar esse pequeno negócio em um gigante brasileiro.

