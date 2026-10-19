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Focus e as primeiras pesquisas eleitorais de semana decisiva: o que move os mercados

Estão previstas sondagens de AtlasIntel, PoderData, Futura, Nexus/BTG Pactual e Datatrends nesta segunda, 19

Agenda do mercado: os mercados devem repercutir o primeiro debate do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Andrey_Popov/Shutterstock)

Agenda do mercado: os mercados devem repercutir o primeiro debate do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Andrey_Popov/Shutterstock)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05h30.

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A semana começa com os investidores de olho na reta final da disputa presidencial e nos indicadores econômicos brasileiros.

Nesta segunda-feira, 19, os mercados devem repercutir o primeiro debate do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizado na noite de domingo, 18, pela TV Bandeirantes. O confronto foi marcado por ataques pessoais, acusações de corrupção e provocações, sem que um dos candidatos tenha saído claramente vencedor.

O que acompanhar

Às 8h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o IGP-10 de outubro. Em setembro, o indicador registrou alta de 1,47% na comparação mensal e de 3,29% em 12 meses. O novo resultado será acompanhado pelos agentes do mercado para atualizar a leitura sobre o comportamento dos preços no país.

Às 8h25, será divulgada a Pesquisa Focus, do Banco Central, que reúne as expectativas do mercado para indicadores como inflação, atividade econômica, câmbio e juros. As projeções são acompanhadas pelos investidores para avaliar as perspectivas para a economia brasileira e os próximos passos da política monetária.

às 15h, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) publica os dados semanais da balança comercial, referentes ao período até 16 de outubro. Nas duas primeiras semanas do mês, o Brasil acumulou superávit comercial de US$ 3,48 bilhões.

Eleições entram na reta final

No campo político, a segunda será marcada pela divulgação de novas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República.

Estão previstas sondagens de AtlasIntel, PoderData, Futura, Nexus/BTG Pactual e Datatrends.

Os levantamentos serão acompanhados pelo mercado em meio à proximidade do segundo turno, marcado para domingo, 25. O resultado da eleição é um dos fatores que os investidores observam ao avaliar as perspectivas para a política econômica e o comportamento dos ativos brasileiros.

O debate da Band, realizado na véspera, abriu a semana com um confronto marcado por acusações e provocações entre Lula e Flávio Bolsonaro.

Sem um vencedor claro, o embate manteve em aberto a disputa eleitoral e colocou a repercussão do encontro entre os fatores a serem acompanhados pelos investidores nos próximos dias.

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