Assinatura da Netflix já custa quase 5 vezes o preço de 2011; veja como pesa no bolso

Desde que chegou ao país, em 2011, a Netflix reajustou os preços e criou novas categorias de assinatura. As altas acumuladas ao longo dos anos são expressivas. No plano mais básico, a mensalidade passou de R$ 14,90, em 2011, para R$ 25,90 em 2026, um aumento de 73,83% em 15 anos.

Já no plano intermediário, que custava R$ 22,90 em 2015, o preço chegou a R$ 51,90, uma alta de 126,64% em 11 anos. Enquanto isso, o plano premium subiu 177,61%, indo de R$ 25,90 em 2013 para R$ 71,90 em 2026.

Muitas vezes, o streaming entra como um gasto invisível, mas que pode pesar no orçamento das famílias no final do mês. Para quem recebe um salário mínimo, a assinatura mais cara pode representar uma parcela relevante da renda. Uma mensalidade de R$ 71,90 equivale a cerca de 4,5% de R$ 1.621.

“Isoladamente, a quantia pode parecer pequena, mas, para quem precisa priorizar despesas essenciais, como moradia, alimentação e transporte, ela pode fazer diferença no orçamento”, afirma Fábio Martini, consultor financeiro da Mhydas Planejamento Financeiro.

Segundo Martini, o peso desse tipo de despesa depende da renda disponível e das prioridades de cada pessoa. “O lazer é importante, mas seus gastos precisam estar alinhados à capacidade financeira e aos objetivos pessoais, para que não comprometam outras necessidades.”

O impacto pode ser ainda maior quando o consumidor acumula serviços de streaming e outras assinaturas. Quatro mensalidades de aproximadamente R$ 72, por exemplo, somam cerca de R$ 288 por mês e R$ 3.456 por ano. "Esse valor poderia ser direcionado à formação de uma reserva de emergência ou a investimentos", diz.

De acordo com o especialista, existe, sim, o risco de acumular pequenas despesas que, individualmente, passam despercebidas, mas ganham peso quando somadas. E o problema não se limita a quem ganha menos.

"O mecanismo é o mesmo em qualquer renda. A assinatura foi desenhada pra ser esquecida: cobrança automática, valor pequeno, sem decisão mensal. É o que a gente chama de gasto por inércia. Você decidiu uma vez, há dois anos, e nunca mais decidiu. Só que o preço mudou e a decisão não", pontua Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas.

De acordo com ele, quem assina Netflix, mais dois ou três streamings, música, armazenamento na nuvem e um app de academia facilmente passa de R$ 250 por mês, ou seja, R$ 3 mil por ano, quase dois salários mínimos, em coisas que a pessoa não consegue listar de cabeça. "E quando o reajuste vem, ele vem em todas ao mesmo tempo."

Reajustes de preços

Netflix reajusta preços. Plano premium vai a R$ 71,90 em outubro de 2026 (Mapeamento/EXAME) (Mapeamento/Exame)

A Netflix desembarcou no Brasil em setembro de 2011 com uma única opção de assinatura, que custava R$ 14,90 por mês. Desde então, a plataforma de streaming aumentou os preços em diferentes momentos e reformulou sua oferta, com planos que variam conforme a qualidade da imagem, o número de telas simultâneas e a presença de anúncios.

O primeiro reajuste ocorreu em abril de 2013, quando a mensalidade subiu de R$ 14,90 para R$ 16,90. Na mesma época, a empresa lançou um plano mais caro, de R$ 25,90, que permitia assistir ao conteúdo em até quatro telas. A companhia justificou a mudança pelo aumento do catálogo disponível no país.

Em maio de 2014, a assinatura inicial passou a custar R$ 19,90. Para os clientes antigos, no entanto, o novo preço só começou a valer em junho de 2015. Naquele ano, a Netflix também ampliou as opções de assinatura, com mensalidades de R$ 22,90 e R$ 29,90 para os planos com mais recursos.

Reajustes se intensificaram a partir de 2017

Em agosto de 2017, a empresa voltou a elevar os preços. O plano que permitia assistir em duas telas passou a custar R$ 27,90, enquanto a opção mais completa subiu para R$ 37,90.

O movimento continuou em março de 2019. Naquele momento, a mensalidade do plano intermediário aumentou para R$ 32,90, e a do mais caro chegou a R$ 45,90, uma alta de aproximadamente 21% em relação ao preço anterior, de R$ 37,90.

Em julho de 2021, a Netflix anunciou outro reajuste. O plano intermediário passou a custar R$ 39,90 por mês, enquanto o Premium, que oferecia resolução 4K e acesso simultâneo em até quatro telas, chegou a R$ 55,90.

Plano com anúncios muda a estratégia

Em novembro de 2022, a Netflix lançou no Brasil uma assinatura mais barata, de R$ 18,90 mensais, com exibição de anúncios. A mudança marcou uma nova etapa da estratégia da empresa, que passou a oferecer uma alternativa de menor preço para atrair consumidores dispostos a assistir a publicidade durante a programação.

A chegada dessa modalidade também foi acompanhada por mudanças na estrutura dos planos. O Básico original, sem anúncios, acabou sendo descontinuado, o que dificulta comparar diretamente a assinatura mais barata de hoje com aquela oferecida no início da operação brasileira.

Em maio de 2024, a empresa voltou a reajustar os preços. O plano com anúncios passou de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês, enquanto o Padrão, sem publicidade, subiu de R$ 39,90 para R$ 44,90. Já o Premium aumentou de R$ 55,90 para R$ 59,90.

Mensalidade chega a R$ 71,90 em 2026

Nesta última quinta-feira, 15, a Netflix anunciou um novo aumento em todos os planos disponíveis no Brasil. A assinatura Padrão com anúncios passou de R$ 20,90 para R$ 25,90, uma alta de 23,9%. O plano Padrão, sem publicidade, subiu de R$ 44,90 para R$ 51,90, enquanto o Premium foi de R$ 59,90 para R$ 71,90, avanço de 20%.

A mudança ocorre apenas um dia após desligamento de 6% da equipe global — cerca de 1.000 pessoas, na maior rodada de demissões da empresa desde 2022.

Com o reajuste, o plano mais caro passou a custar quase cinco vezes o preço da assinatura inicial, de R$ 14,90, em termos nominais. A comparação, porém, não considera a inflação acumulada e envolve modalidades com características diferentes das oferecidas em 2011.

Como evitar que as assinaturas pesem no orçamento

Casagrande dá foco em um detalhe: o plano que mais subiu em percentual foi justamente o mais barato, o com anúncios, que é o que a pessoa de menor renda costuma assinar.

"Pra quem ganha um salário mínimo, não é 'só R$ 5 a mais', é um reajuste de 24% numa conta fixa, muito acima da inflação e do reajuste do próprio salário (6,8% esse ano). O problema nunca é o valor isolado. É que o orçamento de quem ganha pouco não tem gordura: cada real que entra já tem dono."

Para controlar os chamados gastos invisíveis, Martini recomenda começar pelo levantamento de todas as cobranças recorrentes. “O primeiro passo é mapear todas as assinaturas vinculadas a cartões, contas bancárias e aplicativos”, afirma. Em sua visão, utilizar planilhas ou ferramentas de organização financeira ajuda a visualizar esses gastos e entender quanto eles representam no orçamento mensal.

Casagrande concorda: a primeira coisa é tornar o invisível visível, ou seja, pegar a fatura do cartão e o extrato, listar tudo que é recorrente e somar. "A segunda é trocar a pergunta 'vale R$ 71,90?' por 'usei nas últimas duas semanas?'. Se a resposta é não, cancela. Assinatura não é casamento, você pode voltar quando tiver uma série pra ver."

Martini ainda recomenda estabelecer um limite mensal para essas despesas, evitar contratações por impulso e revisar as renovações automáticas para cancelar serviços desnecessários. Outra possibilidade é alternar as plataformas ao longo do ano, em vez de manter várias assinaturas simultaneamente. “Não é necessário contratar todos os serviços de streaming ao mesmo tempo, por exemplo”, diz.

"Por último, cuidado com a armadilha do 'só mais R$ 5': empresas reajustam em valores pequenos justamente porque sabem que ninguém cancela por R$ 5. Mas o seu orçamento sente em percentual, não em reais. Um reajuste de 20% numa conta fixa merece pelo menos uma pergunta antes de passar batido", conclui Casagrande.

Para Martini, a economia obtida pode ser direcionada a objetivos financeiros, como a formação de uma reserva de emergência ou a realização de investimentos. “Mais do que simplesmente cortar gastos, a proposta é consumir de forma consciente, evitando que cobranças automáticas e despesas pouco utilizadas comprometam a capacidade de poupar e construir patrimônio.”