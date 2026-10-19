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Protestos na França derrubam bolsas europeias e pressionam o euro; entenda

Manifestações escalam e ampliam receios sobre dívida e contas públicas na 2ª maior economia da Zona do Euro

Protestos na França: manifestações ampliam a cautela nos mercados financeiros europeus. (Thibaud MORITZ / AFP)

Protestos na França: manifestações ampliam a cautela nos mercados financeiros europeus. (Thibaud MORITZ / AFP)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09h34.

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As bolsas europeias operam em forte queda nesta segunda-feira, 19. A onda de protestos que tomou as ruas da França durante o fim de semana contra o aumento do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos explica a movimentação. Mas como esses eventos chegaram ao mercado financeiro?

As manifestações do fim de semana terminaram em confrontos, incêndios e saques. Isso amplia preocupações com a estabilidade política e fiscal do país, o que, por sua vez, faz preço nos ativos. O cenário também provocou uma desvalorização do euro em relação ao dólar e elevou os juros dos títulos da dívida pública francesa.

Por volta das 9h30, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,03. Na França, o CAC 40 perdia 1,5%, enquanto o DAX, da Alemanha, caía 1,2%.

O FTSE 100, de Londres, registrava baixa de 1,2%, e o FTSE MIB, da Itália, apresentava a maior perda entre esses indicadores, de 1,6%, aos 48.998,21 pontos.

Fabricantes de automóveis e fornecedores de peças perdiam 1,27%, enquanto os bancos registravam baixa de 1,17%. Na direção contrária, empresas de petróleo e gás avançavam 0,81%, acompanhadas pelo setor de tecnologia, com alta de 0,61%.

O que está acontecendo na França

Os protestos ganharam força no sábado, 17, quando centenas de milhares de franceses saíram às ruas para demonstrar insatisfação com a alta dos preços, as condições das escolas e a qualidade dos serviços públicos.

Segundo o Ministério do Interior francês, aproximadamente 550 mil pessoas participaram dos atos, enquanto a central sindical CGT estimou a presença de 800 mil manifestantes.

Parte das mobilizações terminou em confrontos com a polícia e episódios de violência em cidades como Paris, Marselha e Lyon. Cerca de 2.400 pessoas foram detidas, enquanto centenas de agentes de segurança ficaram feridos.

Os impactos econômicos começaram a aparecer antes mesmo da abertura das bolsas. Cerca de 1.500 estabelecimentos comerciais foram atingidos, com prejuízos estimados em centenas de milhões de euros.

A rede Carrefour informou que 50 de suas lojas sofreram ataques, enquanto suas ações chegaram a registrar perdas superiores a 2%.

O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou que "o custo das reparações ultrapassará largamente os dez milhões de euros", reforçando a dimensão financeira dos danos provocados pelos episódios de violência, que também atingiram outras grandes redes varejistas e pequenos comerciantes.

O presidente Emmanuel Macron pediu calma após os confrontos e rejeitou o pedido de demissão do ministro do Interior, Laurent Nuñez.

O governo francês enfrenta pressão para restabelecer a segurança e responder às reivindicações sociais, enquanto tenta avançar com um orçamento destinado a controlar o déficit público.

Por que os protestos afetam o euro e as bolsas europeias

A preocupação envolve a capacidade da França, segunda maior economia da zona do euro, de equilibrar suas contas públicas diante do aumento das despesas, da dívida elevada e das dificuldades políticas para aprovar medidas fiscais.

O euro chegou a recuar 0,3% em relação ao dólar, negociado a US$ 1,1203. A moeda europeia já vinha pressionada pela valorização do dólar e pelos receios em torno da economia francesa, tendo atingido na semana anterior o menor patamar em quase 16 meses.

Já os juros dos títulos públicos franceses com vencimento em dez anos chegaram a 4,88%, à medida que investidores venderam esses papéis. Quando o preço de um título cai, seu rendimento sobe, movimento que pode indicar uma maior exigência de remuneração para financiar o governo.

O analista-chefe de mercado da plataforma IG, Chris Beauchamp, afirmou ao The Guardian, em tradução livre, que "os investidores preocupados com focos de tensão política estarão observando a França com nervosismo".

A preocupação se intensifica porque a dívida pública francesa está próxima de 120% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o governo enfrenta dificuldades para reduzir o déficit.

O cenário se tornou ainda mais delicado com a proximidade das eleições presidenciais de 2027 e as divergências no Parlamento sobre as medidas de ajuste.

Outro fator de atenção é a avaliação da agência Moody's sobre a classificação de crédito da França, prevista para sexta-feira, 23. Atualmente, o país possui nota AA3, com perspectiva negativa, o que mantém a possibilidade de um rebaixamento caso os riscos fiscais se agravem.

Por que a crise francesa preocupa o restante da Europa

A França ocupa uma posição central na economia da zona do euro, com forte participação de seus bancos, empresas industriais e grupos de consumo nos mercados internacionais. Por isso, uma deterioração mais acentuada de suas condições financeiras pode afetar outras economias europeias.

Os bancos estão entre os setores mais expostos à turbulência, e as ações de instituições francesas como BNP Paribas, Société Générale e Crédit Agricole chegaram a registrar perdas superiores a 2% na segunda-feira, refletindo as preocupações com os riscos associados à dívida pública e ao crescimento econômico.

A pressão também chegou ao mercado italiano, onde os investidores acompanham os efeitos da instabilidade francesa sobre os custos de financiamento de países endividados. A Itália enfrentou seus próprios protestos durante o fim de semana, relacionados à alta dos combustíveis e dos alimentos.

Além da crise política na França, o mercado europeu acompanha uma semana importante de resultados corporativos, com balanços de grandes empresas dos Estados Unidos e da Europa. As divulgações devem fornecer novos sinais sobre a atividade econômica e os impactos dos juros.

*Com agências internacionais

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