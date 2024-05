CSN assina acordo de direito de exclusividade para possível aquisição de 100% da InterCement

A CSN (CSNA3) informou nesta quinta-feira, 2, que a companhia, a InterCement e a controlada direta da InterCement assinaram na quarta-feira, 1, um acordo que prevê direito de exclusividade, até 12 de julho de 2024, com relação à possível aquisição de ações representativas de 100% do capital social da InterCement e, consequentemente, de suas subsidiárias.

Até o momento, contudo, "não foram celebrados documentos vinculantes com qualquer contraparte que gerem obrigação ou compromisso firme para a realização da potencial transação", diz fato relevante da CSN. A Coluna do Broadcast apurou no mês passado que a CSN ofertou R$ 6 bilhões pela InterCement.