Sony e Apollo oferecem US$ 26 bi para comprar Paramount

A Sony Pictures e o fundo de private equity Apollo Global Management mostraram interesse oficial em adquirir a gigante Paramount, que é proprietária dos canais CBS e MTV, por cerca de US$ 26 bilhões (R$ 132,8 bilhões, na cotação atual).

A oferta, que não é vinculativa e está sujeita à decisão dos acionistas da Paramount, foi enviada em forma de carta nesta quinta-feira, 2. A iniciativa ocorre enquanto a empresa está em negociações com o estúdio de Hollywood, Skydance, segundo informações da Variety.

A Paramount, cujo controle está nas mãos de Shari Redstone, estava considerando uma oferta de fusão apresentada por David Ellison, CEO da Skydance Media e filho do fundador da Oracle. O prazo final para finalizar o acordo, que incluía um investimento do fundo Redbird Capital Partners, era nesta sexta-feira, 3.

Anteriormente, Ellison propôs pagar um prêmio pela participação da família Redstone e pela fusão de sua empresa com a Paramount, mas essa oferta não foi bem recebida por alguns acionistas. Os executivos do setor de streaming fizeram exigências adicionais, às quais Ellison concordou em atender, segundo o site Bloomberg. No entanto, o comitê da Paramount ainda não tomou uma decisão.

Por outro lado, a Paramount está considerando a proposta da Sony, que está interessada na vasta biblioteca de filmes e programas de televisão do estúdio. Se concretizada, a Sony adquirirá uma participação majoritária, enquanto a Apollo permanecerá como acionista minoritário.

Embora a proposta seja uma surpresa no setor de entretenimento, esta não é a primeira vez que a Apollo manifesta interesse na aquisição da Paramount. A empresa de gestão de ativos dos EUA já havia oferecido comprar apenas o estúdio de cinema da Paramount e depois fez uma oferta preliminar para adquirir toda a empresa, que foi recusada.

A nova proposta de aquisição, que seria em dinheiro, pode atrair os acionistas da Paramount, pois não parece favorecer apenas o acionista controlador, Shari Redstone, em detrimento dos outros, como poderia ocorrer com o acordo com a Skydance.

Dívida bilionária

Nos últimos anos, a Paramount acumulou uma dívida de US$ 14 bilhões e iniciou uma busca por parceiros ou compradores, com a Warner Bros. Discovery emergindo como um dos interessados mais sólidos.

De acordo com informações do The Wall Street Journal, a companhia recebeu uma oferta de US$ 11 bilhões do fundo de private equity Apollo Global pelas divisões de cinema e TV da Paramount, porém essa proposta foi recusada. Em seguida, o fundo fez uma segunda oferta de US$ 26 bilhões pelo grupo completo, com o apoio da Sony, que é proprietária da Columbia Pictures.

Nos últimos 12 meses, as ações da Paramount tiveram uma queda de 52%.

Com o objetivo de recuperar sua situação financeira, a empresa tem rescindido contratos para mitigar parte de suas perdas. Foram feitas também tentativas para se desfazer dos direitos de transmissão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, da Conmebol, já que esses eventos têm se mostrado lucrativos no Brasil e na Argentina, mas com desempenho abaixo do esperado em outros países da América Latina.