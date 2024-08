Com desafio de aumentar vendas, Nestlé troca de CEO depois de 8 anos

Depois de oito anos, a Nestlé está mudando de comando, em meio ao desafio de aumentar as vendas. Laurent Freixe, atual vice-presidente executivo e CEO da divisão de América Latina, assumirá a liderança da companhia a partir de 1º de setembro, no lugar de Mark Schneider, que renunciou aos seus cargos de CEO e membro do conselho de administração.

Em Nova York, os recibos de ações da fabricante suíça de alimentos recuavam 1,3% após o anúncio, aumentando para 10,59% as perdas acumuladas pela empresa neste ano.

Durante a gestão de Schneider, o portfólio foi reformulado, alinhando-o à estratégia da Nestlé e priorizando categorias de alto crescimento, como café, cuidados com animais de estimação e produtos de saúde nutricional.

No entanto, após altas de preços por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Nestlé viu as vendas patinarem. No último mês, a companhia reduziu suas perspectivas de vendas para o ano inteiro e afirmou que reduziria o ritmo de aumento de preços à medida que os clientes, com o poder de compra mais reduzido, têm feito compras mais racionais e estão mais sensíveis a preço.

Questionado por jornalistas sobre como a sua estratégia seria diferente da de Schneider, Freixe disse aos jornalistas que uma das suas missões será o foco nas marcas principais.

Freixe, que ingressou na Nestlé em 1986 na França, trilhou uma carreira ascendente na empresa, ocupando cargos de crescente responsabilidade em diversas áreas de negócios e mercados globais.

Liderou a operação da Zona Europa durante a crise financeira de 2008 a 2014 e desde 2022 comandava a operação na América Latina.

"Com 16 anos de participação no Conselho Executivo, Freixe teve um papel decisivo no fortalecimento da direção estratégica da empresa e na consolidação do portfólio", diz a companhia em nota.