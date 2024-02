Cogna (COGN3) volta a liderar as quedas do Ibovespa. O que está acontecendo?

As ações da Cogna (COGN3) estão entre as maiores quedas do Ibovespa desta segunda-feira, 5. Por volta das 16h30, os papéis da holding de educação recuavam 4,85%, cotados a R$ 2,55. E o motivo para a queda dos ativos vem da última sexta-feira, 2, quando, inclusive, as ações COGN3 lideraram as perdas do pregão, com baixa de 6,94%.

Isso porque, em relatório, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) rebaixaram a recomendação das ações da holding, passando de neutro para venda. Além disso, o preço-alvo dos papéis COGN3 também foi cortado, passando de R$ 3,4 para R$ 2,6.

“Estamos rebaixando [as ações para venda] devido a um valuation esticado — vemos a ação da Cogna sendo negociada a 17,3 vezes o preço sobre o lucro (P/L) e 6,1 vezes o EV/EBITDA em 2024 (um grande prêmio em relação aos pares), momento de resultados fraco e riscos de surpresas negativas para as estimativas de consenso”, dizem os analistas do BTG.

Outras ações em educação

Embora a Cogna tenha sido rebaixada pelo BTG, as outras recomendações na cobertura do banco são mais otimistas. “[O setor da educação] deve terminar 2023 com um crescimento mais robusto (+6% anual), impulsionado por outra sólida expansão em cursos EaD, esperamos que o crescimento da indústria desacelere, mas permaneça ligeiramente acima da média histórica em 2024 e 2026.”

Inclusive, os analistas, no mesmo relatório, ainda elevaram a recomendação da Yduqs (YDUQS) para compra. com um novo preço-alvo de R$28 frente aos R$26 de antes. “Com a ação caindo cerca de 10% no último mês (a 5x EV/EBITDA e 10,5x P/L 24), vemos um bom ponto de entrada”, dizem.

Outra companhia de educação a compor a carteira do BTG, a Anima (ANIM3) segue como a principal escolha do banco no setor. “A ANIM3 está no caminho para cumprir seus ‘covenants’ de dívida mais restritivos (3,5x no final de 2023 e 3x no 2T24) e negociando com desconto em relação aos pares (4,7x EBITDA ajustado 24).”

