Ibovespa agora: bolsa opera em queda e companha índices do exterior

O Ibovespa desta segunda-feira, 5, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,40%, aos 126.675 pontos — no mesmo compasso que as bolsas internacionais. Em um dia de agenda relativamente vazia, os investidores devem repercutir declarações feitas na véspera pelo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell. Junto a isso, a temporada de balanços do quarto trimestre segue a todo vapor.

Na última sexta, o relatório de emprego dos EUA, o payroll, trouxe dados mais fortes do que as projeções do mercado e consolidaram apostas de que um primeiro corte dos juros americanos talvez venha apenas em maio. Em entrevista à CBS, transmitida na noite de domingo, 4, Powell reiterou que é improvável que o Fed comece a reduzir juros em março.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,40%, aos 126.675 pontos.

Apesar de o dia contar com poucos dados macroeconômicos — a divulgação do Boletim Focus, por exemplo, foi adiada para amanhã — novos números vêm da zona do euro. Por lá, o PMI de serviços caiu para 48,4 em janeiro, confirmando leitura preliminar e indicando que o setor segue em contração. Além disso, o índice de preços ao produtor (PPI) teve queda anual de 10,6% em dezembro, aprofundando deflação vista no mês anterior.

No Brasil, o Congresso retoma os trabalhos e o mercado vai monitorar o quanto está desgastada a relação do governo com a Câmara e o Senado, a fim de aferir a força do governo para aprovar as medidas propostas em tramitação nas duas casas.

Já no radar corporativo, as atenções ficam com os resultados dos bancos. Antes da abertura do Ibovespa foi a vez do BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME), que apresentou lucro líquido ajustado de R$ 2,85 bilhões ante R$ 1,77 bilhão do mesmo período de 2022. No ano, houve um crescimento de 25% em seu lucro líquido ajustado para R$ 10,4 bilhões. Outros balanços estão previstos para depois do fechamento, que é o caso do Itaú (ITUB4), BB Seguridade (BBSE3), Cielo (CIEL3) e BMG (BMGB4).

Maiores altas do Ibovespa

JBS (JBSS3): +1,61%

Bradesco ON (BBDC3): +0,73%

CVC (CVCB3): +0,66%

Maiores quedas do Ibovespa

Cogna (COGN3): -7,46%

Casas Bahia (BHIA3): -5,28%

Pão de Açúcar (PCAR3): -3,88%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,56% a R$ 4,996. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 1,08%, cotado a R$ 4,968.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

*Com informações do Estadão Conteúdo