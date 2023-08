Cielo tem lucro recorrente de R$ 486 milhões no 2º trimestre, alta de 27%

A Cielo (CIEL3) registrou hoje seu oitavo trimestre consecutivo de crescimento do lucro na base anual. A companhia de pagamentos mostrou um lucro líquido recorrente de R$ 486 milhões na janela entre abril e junho, uma alta de 26,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O valor divulgado nesta terça-feira, 1º, ficou acima do consenso de mercado estimado pela Bloomberg, que projetava um lucro de R$ 436 milhões no período.

O resultado foi impulsionado, segundo a Cielo, por melhorias nos fundamentos operacionais tanto da operação da companhia quanto da Cateno – negócio de gestão de cartões da empresa. A companhia destacou também o aumento das receitas da linha de aquisição de recebíveis (ARV), que apresentou uma elevação de 64% quando comparado ao segundo trimestre do ano passado.

Já o lucro contábil, que considera efeitos extraordinários, ficou em R$ 708,5 milhões, alta anual de 11,5%. O efeito que impactou o resultado foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que manteve a cobrança do Imposto sobre Serviço (ISS) no município-sede da empresa prestadora e não nas cidades onde estão os tomadores de serviços. Isso levou a uma reversão das provisões para riscos anteriormente separadas para esta finalidade. O impacto bruto foi de R$226,0 milhões na Cielo e R$ 158,8 milhões na Cateno.

O Ebitda, principal indicador de caixa operacional da companhia, atingiu R$ 1,04 bilhão, alta de 14,3% na comparação anual. Por sua vez, a receita operacional líquida alcançou R$2,64 bilhões no segundo trimestre, alta de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior.