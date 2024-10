Carrefour vende 15 lojas para FII da Guardian por R$ 725milhões

O Carrefour Brasil anunciou a venda de 15 imóveis para o Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real State por R$ 725 milhões.

As lojas são unidades da bandeira de atacarejo Atacadão em diferentes estados do paí, desde São Paulo a Mato Grosso e Ceará.

A venda foi feita na modalidade “sale-leaseback”, em que a varejista passa a ser locatária do imóvel. O prazo inicial é de 13 anos, renováveis por períodos adicionais de 5 anos. As despesas com aluguel serão de aproximadamente R$4,8 milhões por mês (cap rate de 8%).

O grupo diz que continua avaliando mais ativos para alienação. "A operação está alinhada com a estratégia do Grupo Carrefour Brasil de destravar valor de portfólio imobiliário, com foco na monetização dos ativos, maximização dos retornos para seus acionistas e melhor alocação de capital."