Carrefour extingue cargo no conselho que era ocupado por Abilio Diniz

O conselho de administração do Carrefour aprovou a mudança no estatuto social da companhia para extinguir o cargo de vice-presidente do colegiado, que era ocupado por Abilio Diniz, falecido no dia 18 de fevereiro.

A conselheira Flavia Almeida assume o cargo de presidente do Comitê de Talentos, Cultura e Integração, anteriormente ocupado pelo empresário.

Na mesma reunião, os conselheiros aprovaram ainda a indicação de Marcelo D’Arienzo como novo membro, junto com a proposta de reeleição dos demais integrantes, a serem aprovados em assembleia.

Marcelo D’Arienzo é CEO do Grupo Wine desde 2019, além de sócio-diretor da Península, que era liderada por Diniz.