Caixa Seguridade reitera possível oferta secundária de ações

A Caixa Seguridade, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, reforçou ao mercado que sua controladora mantém os trabalhos preparatórios para uma possível oferta pública secundária de ações . A operação tem como objetivo atender ao percentual mínimo de ações em circulação exigido pelo Novo Mercado, segmento de governança da B3.

Segundo fato relevante divulgado nesta terça-feira, 4, a efetivação da oferta depende das condições do mercado e do cenário macroeconômico , além dos trâmites regulatórios. A operação não alterará o controle da seguradora, que seguirá sob comando da CAIXA.

A possibilidade de venda de ações já havia sido comunicada em fatos relevantes anteriores, publicados em março, outubro e dezembro de 2024. A companhia enfatizou que manterá o mercado informado sobre novos desdobramentos por meio de seus canais oficiais.

Oferta pode ampliar liquidez das ações

A listagem da Caixa Seguridade no Novo Mercado ocorreu em 2021, com a venda de 17,25% do capital da empresa em uma oferta inicial que movimentou R$ 5 bilhões. Desde então, a participação da CAIXA na seguradora vem sendo gradualmente ajustada para atender às exigências da B3.

Se concretizada, a oferta secundária pode ampliar a liquidez das ações da Caixa Seguridade na bolsa, aumentando sua atratividade para investidores. O momento da operação, no entanto, dependerá do apetite do mercado e do desempenho do setor de seguros no Brasil.