BTG Pactual (BPAC11) compra operação do HSBC no Uruguai por R$ 1 bilhão

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) anunciou a compra da operação do HSBC no Uruguai, como mais um passo para a expansão de sua presença na região. Com a aquisição de valor de US$ 175 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão), o BTG passará a atuar no país nas áreas de varejo, Corporate & SME Lending, Investment Banking e Wealth Management.

O foco será atender tanto pessoas físicas com patrimônio local quanto empresas de diversos portes atuantes no mercado uruguaio.

Segundo dados de 2024, o HSBC no Uruguai contava com cinco agências, uma carteira de crédito de US$ 1,1 bilhão e US$ 1,8 bilhão em ativos totais. O capital total era de US$ 191 milhões, sendo US$ 144 milhões em patrimônio líquido e US$ 47 milhões em instrumentos adicionais de capital.

“Essa aquisição é parte importante da nossa estratégia de expansão internacional e fortalece nossa presença na região. Vamos levar ao mercado uruguaio soluções com segurança, tecnologia e excelência”, afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, em nota.

O comando da operação ficará sob responsabilidade de Rodrigo Goes, sócio do BTG e líder da atuação do banco na América Latina. Atualmente, o banco já conta com presença relevante no México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina.

“Acreditamos que há sinergias regionais que podem fortalecer o ambiente de negócios no continente. Ao mesmo tempo, respeitaremos as especificidades do mercado uruguaio, com soluções adaptadas ao momento de cada cliente”, disse Goes.

O fechamento da operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes e da aprovação de autoridades regulatórias, incluindo o Banco Central do Brasil. O valor final poderá sofrer ajustes conforme a variação do patrimônio do banco adquirido até a data de conclusão.

Expansão internacional

A compra da operação uruguaia se soma a uma sequência de movimentos do BTG para ampliar sua presença global. Em 2024, o banco iniciou o processo de aquisição do M.Y. Safra Bank, instituição americana com sede em Nova York, mirando o público latino-americano nos Estados Unidos. O BTG já possui escritórios em Miami e Nova York.

No ano anterior, em 2023, o BTG concluiu a compra do FIS Privatbank, em Luxemburgo, marco para a criação do BTG Pactual Europe. Desde então, o banco mantém atuação direta em Portugal, Espanha e Reino Unido, ampliando a oferta de produtos para clientes globais.