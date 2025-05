Briga de gigantes: YouTube contrata executivo da Disney e ação resulta em processo contra streaming

O YouTube anunciou na última quinta-feira, 23, a contratação de Justin Connolly, veterano executivo da Walt Disney Co., para liderar sua área global de mídia e esportes — uma movimentação que gerou uma disputa judicial entre as duas empresas.

Ontem, a Disney abriu uma ação contra o YouTube em um tribunal estadual de Los Angeles, alegando violação contratual, interferência em contrato vigente e concorrência desleal.

Segundo a queixa, Connolly firmou em novembro de 2024 um novo contrato com a Disney, válido por três anos, com cláusula exclusiva de rescisão prevista para março de 2027. A empresa busca liminares para impedir sua contratação. As informações são da Bloomberg.

O executivo ocupará um cargo estratégico no YouTube, comandando as parcerias com grandes conglomerados de mídia, incluindo fornecedores de conteúdo para o YouTube TV, serviço de streaming de canais ao vivo que compete com a TV a cabo tradicional.

Além disso, Connolly será responsável pelo crescimento da divisão de esportes ao vivo da plataforma, conforme comunicado interno divulgado por Mary Ellen Coe, diretora comercial do YouTube.

Até o momento, o YouTube e Connolly não se pronunciaram sobre o caso.

Gigante do entretenimento

Anteriormente um espaço focado em vídeos gerados por usuários, o YouTube evoluiu nos últimos anos para um centro de entretenimento integrado, oferecendo serviços premium de streaming, TV ao vivo, música e podcasts.

A plataforma detém exclusividade na transmissão do NFL Sunday Ticket e nos direitos exclusivos de um jogo da Semana 1 da liga em São Paulo, marcado para 5 de setembro.

Em 2024, a divisão de vídeos do Google faturou cerca de US$ 36 bilhões em receitas publicitárias, superando em audiência qualquer outra emissora ou serviço de streaming, informou a Bloomberg. Seu faturamento com anúncios está próximo da soma das vendas publicitárias da Disney, Paramount Global, Fox Corp. e NBCUniversal.

Connolly, que atuou por duas décadas na Disney e ESPN, será o elo entre o YouTube e o universo da mídia tradicional. Na Disney, foi responsável pela distribuição de conteúdo, licenciando canais para plataformas como o YouTube TV e negociando programas e filmes para serviços de streaming.

Sua saída da Disney acontece pouco antes do lançamento do novo serviço de streaming ESPN e durante as negociações da empresa com o YouTube TV sobre os canais ao vivo.