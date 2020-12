Google fica fora do ar nesta segunda-feira (14)

O Google passou por uma instabilidade e ficou fora do ar nesta segunda-feira (14).

A empresa afirmou em seu site que 18 serviços foram afetados, incluindo Gmail, Meet, YouTube, Drive, Classroom e ferramentas como Agenda, Keep, Documentos, Planilhas, Apresentações e Chat.

De acordo com painel do Google, todos os serviços pararam às 08:55 da manhã e retomaram às 09:52. Segundo o site DownDetector, a falha atingiu países na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia.

O problema de acesso também afetou serviços que utilizam a conta Google como login, como é o caso do jogo Pokémon Go e o aplicativo de teleconferências Zoom Video Communications.

O Google ainda não se pronunciou sobre a instabilidade em seus serviços nesta manhã.

Na semana passada, agência reguladora francesa de internet multou o Google e a Amazon em 100 milhões e 35 milhões de euros respectivamente. O motivo foi o não cumprimento de uma legislação sobre “cookies”, usados para rastrear internautas.

Além disso, o Google divulgou os termos mais pesquisados dos ano e anunciou que o YouTube teve mais de 100 bilhões de horas de vídeos sobre games assistidas em 2020, o dobro de 2018.

*Atualização: Todos os serviços Google voltaram a funcionar às 09:52 da manhã.