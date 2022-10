Braskem (BRKM5) dispara mais de 12% após notícia sobre oferta de R$ 50 por ação

As ações da Braskem lideram as altas do Ibovespa nesta terça-feira, 11, com valorização superior a 12%. A forte apreciação dos papéis ocorre em reação de investidores à notícia de Lauro Jardim, do jornal O Globo, que afirma que a gestora americana Apollo ofereceu R$ 50 por ação para adquirir o controle da empresa. O valor é cerca de 60% acima da cotação do último fechamento.

Braskem (BRKM5): + 12,66%, R$ 31,42

A gestora já teria feito uma oferta pela companhia, mas desta vez o montante seria 25% maior que a proposta anterior. Ainda de acordo com a reportagem, a Apollo pretende transferir o capital da Braskem da B3 para a NYSE após a conclusão da compra.

A Novonor, ex-Odebretch, é a principal acionista da Braskem junto com a Petrobras. Ambas tentaram realizar o desvinestimento na companhia no início do ano. Mas a operação, que seria realizada por meio de um follow-on na B3, não foi para frente.

No fim de julho, o Valor Econômico noticiou que, além da Apollo, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) e a Unipar estariam interessadas na compra da participação da Novonor no negócio, com propostas independentes partindo de R$ 40 por ação. A proposta da Apollo, segundo a reportagem da época, envolvia a compra de 100% das ações da companhia.

Tanto a Novonor quanto a Petrobras têm agido protocolarmente nos últimos meses quanto aos questionamentos da CVM sobre os possíveis interesses de compra veiculados na mídia. A resposta da Novonor tem sido de que a "não houve evolução material em relação a qualquer alternativa relacionada à alienação de sua participação na Braskem", pelo menos até agora.

Consultadas pela EXAME sobre a possível operação, a Apollo e a Novonor responderam que não irão comentar sobre o tema.