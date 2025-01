Braskem anuncia R$ 614 milhões em investimentos para ampliar produção

A Braskem (BRKM3, BRKM5 e BRKM6) anunciou hoje sete novos projetos para expansão de sua capacidade produtiva, com investimentos estimados em R$ 614 milhões. As iniciativas aumentarão a produção em cerca de 139 mil toneladas anuais nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Alagoas, abrangendo produtos como polietileno (PE) e PVC.

Os projetos fazem parte do programa REIQ Investimentos, que incentiva a ampliação da indústria química brasileira com créditos presumidos de PIS/COFINS, regulamentado pelo Decreto nº 11.668/2023.

Durante o anúncio, realizado em cerimônia da Abiquim no polo petroquímico de Triunfo (RS), a Braskem destacou que as obras gerarão mais de 2.200 empregos diretos, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do setor químico nacional e a economia brasileira.