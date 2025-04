Bolsas americanas aprofundam queda com ataque de Trump ao Fed

As bolsas de Nova York abriram em queda e ampliaram o recuo ao longo da primeira hora de pregão nesta segunda-feira, 21, após novos ataques de Donald Trump contra o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

De acordo com o presidente americano em seu perfil na Truth, sua rede social, "muitos estão pedindo por 'cortes preventivos' nas taxas de juro". O republicano não detalhou a quem se referia, mas voltou a atacar o presidente do Fed. "Powell está sempre 'atrasado demais', exceto no período de eleições, quando baixou juros para ajudar o sonolento Joe Biden, e depois Kamala [Harris]. E no que deu isso?", escreveu

O temor entre os investidores é o risco da independência do BC americano. Os mercados também operam de olho nos desdobramentos da guerra comercial gerada pelas tarifas do governo americano.

As ações, os títulos e o dólar dos EUA estavam em dificuldades nesta sessão, com o retorno de Wall Street da semana encurtada pelo feriado de Páscoa.

Entre os principais índices, o Dow Jones Industrial Average caía 1,1%. O S&P 500 recuava 1,3% e o Nasdaq Composite recuava 1,6%.

Os títulos americanos continuam caindo e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano sobem, enquanto o dólar desvaloriza. O juro da T-note de 2 anos caía a 3,735% e o da T-note de 10 anos avançava a 4,353%. O DYX, índice que acompanha o dólar, recuava 1,09%, às 11h20. Enquanto isso, o índice VIX, conhecido como índice do medo, subia 12,14%.

A bolsa brasileira não funciona nesta segunda-feira, devido ao feriado de Tiradentes. Lá fora, o EWZ, principal ETF da Bolsa e conhecido como Ibovespa dolarizado, operava estável perto das 11h30.

Netflix sobe, Tesla e Nvidia continuam a cair

Entre as poucas altas de hoje estão as ações do serviço de streaming Netflix, que reportou resultados fortes na quinta-feira, 16. A ação subia 2,67%.

O lucro da companhia ficou acima das expectativas. Além disso, a empresa espera lucro de US$ 7,03 por ação no segundo trimestre, acima do consenso de US$ 6,25.

Também estima receita entre US$ 43,5 bilhões e US$ 44,5 bilhões em 2025, afirmando que não houve "nenhuma mudança material em nossa perspectiva geral de negócios desde o nosso último relatório de lucros".

A Netflix registrou receita de US$ 10,5 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 13% em relação ao ano anterior e correspondendo às expectativas.

Já as ações da Tesla caíam 6,22%, se destacando entre as perdas. A montadora de Elon Musk deve atrasar o lançamento de um novo modelo de preço mais acessível, segundo reportagem da Reuters.

Também entre as maiores quedas hoje estão as ações da Nvidia, que vem acumulando perdas desde o anúncio das tarifas. Os papéis recuavam 4,41% perto das 11h de Brasília, em meio à tensão crescente entre EUA e China.