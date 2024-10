Bolsas na China caem após dados decepcionantes de exportação e importação

As ações no mercado da China caíram nesta terça-feira mesmo com outros lugares da Ásia-Pacífico terem reagido bem após os ganhos em Wall Street, com Dow Jones e o S&P 500 atingindo novos recordes. O S&P cresceu 0.77% nesta segunda para 5,859 pontos. Já o Dow Jones encerrou a sessão crescendo 0,47%, acima dos 43 mil pontos pela primeira vez. As informações são da CNBC.

O CSI 300 da China caiu 2,66%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 3,67%.

A China havia publicado alguns números decepcionantes de setembro após o fechamento dos mercados na segunda-feira, com as exportações subindo 2,4% em relação ao ano passado e as importações crescendo 0,3%, ambos muito abaixo das expectativas.

Na segunda, investidores também ficaram apreensivos com o novo pacote de estímulo anunciado pelo governo - o temor é de que possa aumentar significativamente a dívida do país, além da falta de detalhes concretos sobre o tamanho e a duração das medidas.

Já os dados comerciais revisados ​​da Coreia do Sul mostraram um superávit comercial de US$ 6,7 bilhões em setembro — o mesmo que os dados preliminares —, acima dos US$ 3,7 bilhões em agosto.

Pegando um pouco o embalo nisso, o Kospi subiu 0,39% e o Kosdaq ganhou 0,4%.

No Japão, o Nikkei 225 ganhou 0,77%, enquanto o Topix subiu 0,64%.

E na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,79%.